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Gazeteci Murat Ağırel gözaltına alındı

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, gözaltına alındı
 08 Mart 2020 10:46
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Gazeteci Murat Ağırel gözaltına alındı

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Ağırel, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ağırel'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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