1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, ekonomi alanındaki "torba" kanun teklifini ele alacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, kurumun çalışmaları hakkında TBMM Milli Eğitim Komisyonunu bilgilendirecek
 08 Mart 2020 11:18
Yazdır
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni ele alacak.

TBMM Genel Kurulu, 10 Mart Salı günü toplanarak Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Genel Kurulda bu hafta 40 maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine de başlanacak.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile 46 milletvekilinin imzasını taşıyan teklife göre, aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek.

Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri bir yıla kadar ertelenebilecek. Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek, tabancalarının reklamı, tanıtımı yapılamayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit yargılama usulü uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı'nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç etme yetkisi 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek.

Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olabilecek.

Dernekler, 6 ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirecek, bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500 lira idari para cezası uygulanacak.

İşverenlere, bu yıl sektör ayırımı yapılmaksızın ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

- Yasa dışı bahis katalog suçlar arasında olacak

Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemeyecek.

Yasa dışı bahis ve şans oyunları, katalog suçlar kapsamına alınıyor.

Yurt dışında süresiz ikamet iznine sahip Türk vatandaşları da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınıyor.

Tüketiciler, elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, arama, kurtarma ve müdahale kapsamında arama zamanıyla sınırlı olmak üzere, acil çağrı merkezleri veya ilgili valiliğin ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgilerini paylaşacak.

- Çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesi

Genel Kurulda, ekonomi alanındaki "torba" kanun teklifinin yasalaşmasının ardından Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Düzenlemeye göre bekçiler, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. Bekçiler, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

Bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak.

- Komisyonlar

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, 10 Mart Salı günü toplanacak. Toplantıda, komisyona başkan seçilecek ve komisyonun çalışma takvimi belirlenecek.

Dışişleri Komisyonu, 11 Mart Çarşamba günü toplanarak, Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerini görüşecek.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, 12 Mart Perşembe günü toplanacak. Toplantıda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, kurumun çalışmaları hakkında komisyonu bilgilendirecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Odatv tutuklamaları Meclis gündeminde
05 Mart 2020 16:19		 TBMM Genel Kurulu haftaya ekonomi alanındaki 'torba' teklifi görüşecek
04 Mart 2020 18:35
Meclis İdlib için toplandı, 10 yıl gizli kalacak
03 Mart 2020 15:11		 TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
01 Mart 2020 11:14
TBMM Genel Kurul'da 'Ozan Ceyhun' tartışması
25 Şubat 2020 18:41		 TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
23 Şubat 2020 11:13
Meclisteki 15 Temmuz anıtı açılışa hazır
20 Şubat 2020 18:16		 İyi Parti, CHP ve HDP'nin önerileri TBMM'de kabul edilmedi
19 Şubat 2020 17:54
TBMM Genel Kurulu'nda Gezi Parkı tartışması
19 Şubat 2020 08:50		 TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
16 Şubat 2020 11:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:06 - 112'nin kadın personeli izin yaptı, erkek personel çalıştı14:00 - Meslek dersleri öğretmenlerinin 'ilave eğitim öğretim tazminatına' dair resmi yazı13:58 - Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu13:43 - Meteorolojiden sağanak uyarısı13:40 - İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 194'e yükseldi13:33 - Valilikten, Taksim'de izinsiz gösteri ve yürüyüş açıklaması13:25 - En fazla kadın esnaf olan ilimiz13:12 - Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti13:05 - Korona virüsü salgını nedeniyle Pamukkale boş kaldı12:50 - Adana'nın motosikletli tek kadın yunusu
12:37 - Kirada oturan belediye başkanı, lojmanını üretici kadınlara tahsis etti12:31 - Kardeşini öldürmediğini söylemişti... DNA örneği de eşleşmedi12:24 - MSB: PKK'lı iki terörist teslim oldu12:19 - HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 188'inci gününde12:11 - Emekliler özel bankalardan promosyon çıtasının 'şartsız' yükseltilmesini bekliyor12:04 - Koronavirüs, lisede üretilen dezenfektanlara talebi artırdı11:57 - Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri11:44 - Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'e anlamlı klip
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dışarıdan uzman çavuş alınmayacak
Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri
Sıfır araç kuyruğu sona eriyor
Meteoroloji'den 'iç ısıtan' haber geldi
Ankara Büyükşehir'den örnek itfaiye eri alım ilanı
Koronavirüse karşı koruyor... Defalarca denenerek üretildi
Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı
HDP, CHP'yi savcılığa şikayet edip oylarını geri istedi
Öğretmenden kan donduran ifade... Tencere kapağıyla dövmüş
Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çerezza kokteyl 3
abdullah avcı 3
07.03.2020 fenerbahçe vs denizlispor maçı 1
sanat sanat içindir 1
balık olsaydım 4
vatanseverlik testi soruları 1
yalova belediyesi'nin ak parti'ye geçmesi 2
çekirge salatası 2
yılmaz vural 1
marteniçka 2
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam