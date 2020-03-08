1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Havalimanı'ndan kış aylarında uçan yolcu sayısı 15 milyonu aştı

Aralık, ocak ve şubatta toplam 15 milyon 159 bin 968 yolcunun seyahat ettiği havalimanından, kış aylarında 101 bin 285 iç ve dış hat seferi icra edildi
 08 Mart 2020 11:24
Yazdır
İstanbul Havalimanı'ndan kış aylarında uçan yolcu sayısı 15 milyonu aştı

Kış döneminde 101 bin 285 iç ve dış hat seferinin yapıldığı İstanbul Havalimanı'ndan toplam 15 milyon 159 bin 968 yolcu seyahat etti.

AA muhabirinin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak ve şubat ayını kapsayan dönemde; 2 milyon 360 bin 709'u iç hatta, 7 milyon 519 bin 8'i ise dış hatta olmak üzere toplamda 9 milyon 879 bin 717 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullanarak seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'nda yılın aynı döneminde 66 bin 649 sefer düzenlendi.

Ocak ile şubatta, iç hatta 16 bin 12, dış hatta 50 bin 637 uçuş bu havalimanından yapıldı.

Bu dönemde, İstanbul Havalimanı'ndan icra edilen iç hat seferleriyle 21 bin 910 ton yük taşınırken dış hatta 250 bin 54 ton yük nakledildi.

İki aylık dönemde toplam 271 bin 964 ton bagaj, kargo ve posta taşındığı belirlendi.

Bu yılın ocak-şubat ayında İstanbul Havalimanı'nda toplam 65 bin 800 ticari sefer düzenlendi. İç hatta 15 bin 605, dış hatta 50 bin 195 ticari sefer, havayolu şirketlerinin uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'ndan yapıldı.

- Kış döneminde 101 bin 285 sefer

İstanbul Havalimanı, aralık, ocak ve şubat ayını kapsayan kış döneminde 15 milyon 159 bin 968 yolcuyu ağırladı. Bu dönemde iç hatta 3 milyon 564 bin 36, dış hatta ise 11 milyon 595 bin 932 kişi geliş-gidiş seferleriyle seyahat etti.

Kış döneminde hava trafiğinde yoğunluk yaşanan İstanbul Havalimanı'ndan aralık, ocak ile şubatta toplam 101 bin 285 sefer icra edildi.

Bu dönemde yapılan seferlerin 24 bin 227'si iç hat, 77 bin 58'i dış hatta düzenlendi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu
08 Mart 2020 13:58		 Meteorolojiden sağanak uyarısı
08 Mart 2020 13:43
Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti
08 Mart 2020 13:12		 Korona virüsü salgını nedeniyle Pamukkale boş kaldı
08 Mart 2020 13:05
Kirada oturan belediye başkanı, lojmanını üretici kadınlara tahsis etti
08 Mart 2020 12:37		 Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'e anlamlı klip
08 Mart 2020 11:44
Kliniğe emanet ettiği köpeği kaçtı, tazminat davası açtı
08 Mart 2020 10:03		 Koronavirüse karşı koruyor... Defalarca denenerek üretildi
08 Mart 2020 09:46
'Fındık' tedavi gördüğü veteriner kliniğinde öldü
08 Mart 2020 07:56		 400 yıllık gelenek... 300 kuyu dolduruldu
07 Mart 2020 23:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:06 - 112'nin kadın personeli izin yaptı, erkek personel çalıştı14:00 - Meslek dersleri öğretmenlerinin 'ilave eğitim öğretim tazminatına' dair resmi yazı13:58 - Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu13:43 - Meteorolojiden sağanak uyarısı13:40 - İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 194'e yükseldi13:33 - Valilikten, Taksim'de izinsiz gösteri ve yürüyüş açıklaması13:25 - En fazla kadın esnaf olan ilimiz13:12 - Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti13:05 - Korona virüsü salgını nedeniyle Pamukkale boş kaldı12:50 - Adana'nın motosikletli tek kadın yunusu
12:37 - Kirada oturan belediye başkanı, lojmanını üretici kadınlara tahsis etti12:31 - Kardeşini öldürmediğini söylemişti... DNA örneği de eşleşmedi12:24 - MSB: PKK'lı iki terörist teslim oldu12:19 - HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 188'inci gününde12:11 - Emekliler özel bankalardan promosyon çıtasının 'şartsız' yükseltilmesini bekliyor12:04 - Koronavirüs, lisede üretilen dezenfektanlara talebi artırdı11:57 - Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri11:44 - Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'e anlamlı klip
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dışarıdan uzman çavuş alınmayacak
Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri
Sıfır araç kuyruğu sona eriyor
Meteoroloji'den 'iç ısıtan' haber geldi
Ankara Büyükşehir'den örnek itfaiye eri alım ilanı
Koronavirüse karşı koruyor... Defalarca denenerek üretildi
Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı
HDP, CHP'yi savcılığa şikayet edip oylarını geri istedi
Öğretmenden kan donduran ifade... Tencere kapağıyla dövmüş
Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vatanseverlik testi soruları 1
eti karam gurme 4
ruslardan ancak başka türlü dost olur 1
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 1
Hiferozmi 2
04.03.2020 tbmm'de ak parti-chp kavgası 2
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
06.03.2020 idlib'de ateşkes başlaması 1
yalnızlığın anlaşıldığı anlar 4
isveçli parti liderinin edirne'de broşür dağıtması 5
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam