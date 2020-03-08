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Türk-Gürcü ilişkilerinin geliştirilmesi 'kadın diplomatlara' emanet

Gürcistan ile Türkiye arasındaki yaklaşık 27 yıllık diplomatik ilişkiler tarihinde ilk kez aynı anda iki kadın, Türkiye'yi Gürcistan'da temsil ediyor
 08 Mart 2020 11:31
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Türk-Gürcü ilişkilerinin geliştirilmesi 'kadın diplomatlara' emanet

Gürcistan ile Türkiye arasındaki yaklaşık 27 yıllık diplomatik ilişkiler tarihinde ilk kez aynı anda iki kadın, Türkiye'yi Gürcistan'da temsil ediyor.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, AA muhabirine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle diplomasi dünyasında kadınların temsiline ilişkin izlenimlerini anlattı.

Dışişleri Bakanlığında kadın diplomatların sayısının artmaya devam ettiğini belirten Yazgan, "Bize duyulan güveni, verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için bize önemli sorumluluklar düşüyor." dedi.

Yazgan, Batum Başkonsolosluk ve Büyükelçilikte müsteşar, ticaret müşaviri gibi görevlerde de kadınların çalışmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Tiflis Koordinatörlüğü görevinde de bir kadının olduğunu hatırlatan Yazgan, "Kendisiyle (TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ ) sadece kadın olması hasebiyle değil, TİKA'yla gerçekten güzel işlere imza atmasından, Türkiye'nin burada insani yardım ve dış politikasını başarıyla temsil etmesinden çok gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Yazgan, Türk diplomasisinin bugünlerde çok önemli dönemden geçtiğine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erkek meslektaşlarımla da gurur duyuyorum. Türk diplomasisi gerçekten kadın ve erkek memurlarıyla zor zamanlarda başarılı sınavlar veriyor. Gerçekten kadınlar arasında kültürel ve sosyal alanda kurulan bağlar kalıcı, verimli ve çok boyutlu oluyor. Bu çok boyutluluk diplomaside, sadece bugünün çıkarlarıyla yürütülemeyecek stratejilerini beraberinde getiriyor."

- "Türk kadını en iyileri ve en güzeli hak ediyor"

"Türk kadınları olarak biz, Gürcistan'da 30 yıldır varız." diyen Yazgan, girişimci Türk kadınlarının Gürcistan'da Tiflis, Batum, Kutaisi, Mtskheta gibi kentlerde turizm, kültür, eğitim, sanat ve tıp gibi alanlarda yerini aldıklarını görmekten çok memnun kaldığını söyledi.

Yazgan, görev yaptığı yerlerde bundan sonraki nesillere parlak bir gelecek bırakmak için çaba göstermeye devam ettiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü gerçekten Türk kadını, Türkiye Cumhuriyeti en iyileri ve en güzeli hak ediyor. Gürcistan'la benzeyen toplumlarız, özellikle hem Gürcistan hem Türkiye'de söylenen bir deyiş var; 'erkek başsa kadın boyundur, boyun nereye çevirirse baş oraya bakar' diye. Bu aslında geleneksel toplumlarda kadının rolünü çok güzel ortaya koyan bir deyim."

Güçlü kadınların, güçlü toplum anlamına geldiğini belirten Yazgan, "Eğitimli, inançlı, işini severek yapan kadın, bir toplumda geleceğin garantisi ve güvencesidir." dedi.

- "Her alanda çok başarılı kadınlar görüyoruz"

Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak da "Büyükelçimiz Fatma Ceren Yazgan ile aynı dönemde benim de Batum'da Başkonsolos olarak görev yapmam, yani iki kadının Büyükelçi ve Başkonsolos görevlerinde Gürcistan'da ülkemizi temsil etmesi, içinde bulunduğumuz dönemde bir ilk oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin, Gürcistan'ın 11 yıldır bir numaralı ticaret ortağı olduğuna dikkat çeken Koçak, şunları söyledi:

"18 yıldır diplomat olarak çalışıyorum. Her alanda yakın ilişkilerimiz ve tarihi kültürel bağlarımız bulunan, stratejik ortak gördüğümüz Gürcistan'da Başkonsolos olarak görev yapmak, büyük gurur ve elbette büyük sorumluluk.

Kadın güçlendikçe toplum da güçlenir. Kadınların eğitim ve iş hayatına katılımının artması için yapılan çalışmalar, kadınların önemli görevlere gelmeleri, spor, sanat alanında kendilerini geliştirme imkanlarının sağlanmasıyla her alanda çok başarılı kadınlar görüyoruz."

- "8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun"

TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, koordinasyon ofislerinde çok sayıda kadının çalıştığına işaret ederek "TİKA, dünyanın dört bir yanında kadınların güçlendirilmesine yönelik projelere önem vermektedir. Bundan dolayı kadın istihdamının artırılması için çok sayıda projeye hayat vermiştir." dedi.

Demirdağ, Gürcistan'da desteklerini kendisinden esirgemeyen Büyükelçi Yazgan ile Başkonsolos Koçak'a teşekkür ederek "8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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