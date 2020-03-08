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Kadın akademisyen sayısı 5 yılda yüzde 13 arttı

YÖK verilerine göre kadın akademisyen sayısı, 5 yılda 67 bin 578'den 76 bin 668'e yükseldi. Erkek akademisyen sayısındaki artış oranı ise yüzde 6 oldu
 08 Mart 2020 11:39
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Kadın akademisyen sayısı 5 yılda yüzde 13 arttı

Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan kadın akademisyenlerin sayısı 5 yılda yüzde 13 artarken, erkeklerde bu oran yaklaşık yüzde 6 oldu.

AA muhabirinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, öğretim elemanı sayısı, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 156 bin 168, 2016-2017'de 151 bin 763, 2017-2018'de 158 bin 98, 2018-2019'da ise 166 bin 225'e yükseldi.

Üniversitelerde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ocak ayı verilerine göre ise 170 bin 561 akademisyen bulunuyor. Bu kapsamda öğretim elemanı sayısındaki artışa paralel olarak kadın akademisyen sayısı da arttı.

Erkek akademisyenlerin sayısı, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 88 bin 590 iken bu sayı, 5 yılda yüzde 6 artış göstererek, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 93 bin 893'e yükseldi.

Kadın akademisyen sayısı ise 2015-2016'da 67 bin 578 iken bu sayı, son 5 yılda yüzde 13 artarak, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 76 bin 668'e ulaştı. Kadın akademisyenlerin, 8 bin 899'u profesör, 6 bin 514'ü doçent, 17 bin 698'i doktor öğretim üyesi, 18 bin 602'si öğretim görevlisi, 24 bin 955'i araştırma görevlisi kadrolarında bulunuyor.

- Kadın yönetici oranları erkeklerden düşük

Üniversite yönetimlerine ilişkin verilere göre ise Türkiye'deki 202 yükseköğretim kurumunda görev yapan 1797 dekanın 322'sini kadın öğretim görevlileri oluşturdu. Kadın dekanların oranı yüzde 18'den fazla olarak belirlendi.

Devlet üniversitelerindeki 1388 dekanın 216'sı, vakıf üniversitelerindeki 409 dekanın 106'sı kadınlardan oluşuyor.

Devlet üniversitelerinde 6, vakıf üniversitelerinde 8 kadın, rektör olarak görev yapıyor. Türkiye'deki 14 kadın rektör, 202 üniversitenin yöneticilerinin yüzde 7'sine karşılık geliyor.

Öte yandan, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında eğitim alan 4 bin 274 burslu öğrencinin 2 bin 627'si kadınlardan oluşuyor.

Anadolu Ajansı
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