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Emekliler özel bankalardan promosyon çıtasının 'şartsız' yükseltilmesini bekliyor

SGK ile Ziraat Bankası arasındaki promosyon artışını olumlu bulmakla birlikte yeterli görmeyen Türkiye Emekliler Dernegi, özel bankalardan, beklentileri karsılayacak promosyon rakamını herhangi bir şart sunmadan belirlemesini talep etti
 08 Mart 2020 12:11
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Emekliler özel bankalardan promosyon çıtasının 'şartsız' yükseltilmesini bekliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasındaki promosyon artışını olumlu bulmakla birlikte yeterli görmeyen Türkiye Emekliler Dernegi (TÜED), özel bankalardan beklentileri karsılayacak promosyon rakamını şartsız belirlemesini istiyor.

TÜED Baskanlar Kurulu, Genel Başkan Kazım Ergün başkanlığında, "emeklilere banka promosyonu" gündemiyle dün Ankara'da toplandı.

Geçen hafta SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle belirlenen yeni banka promosyon rakamlarının etraflıca görüşüldüğü toplantının sonuç bildirisinde, yeni dönem için belirlenen banka promosyonu rakamlarının beklentilerin altında olduğu belirtildi.

Bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Kademeli olarak 500-625-750 lira olarak belirlenen yeni promosyon rakamlarını olumlu bulmakla birlikte yeterli görmüyoruz. Gerçekçi bir promosyon rakamının belirlenmesi için dernegimizin de temsil edildigi bir komisyon kurulmalı ve ilgili tüm taraflar masada olmalıdır. Hükümetimiz bu konuda önderlik yapmalı ve çalısanlara yapılan ödemeler de esas alınarak emeklilerimize hak ettikleri promosyon ödenmelidir. Ziraat Bankası da dahil bütün bankalar tekliflerini sunmalı ve beklentileri karsılayacak bir promosyon kararı alınmalıdır."

- Ağır şartları olan taleplere karşı uyanık olunmalı

TÜED Genel Başkan Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilerin banka promosyonu hakkına sahip olmasının, yürüttükleri mücadelenin sonucu olduğunu söyledi.

Uzun süre talep ettikleri banka promosyonunun emeklilere ilk kez 2017'de verilmeye başlandığını anımsatan Ergün, şunları kaydetti:

"Üç yıllığına 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonu, günümüzün ekonomik şartlarında anlamını yitirmişti. Yeni dönemde SGK ile Ziraat Bankası arasında aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625 lira, 2 bin 500 lira üstündekilere de 750 lira tutarında promosyon ödenmesi kararlaştırıldı. Bu rakam bizi de hayal kırıklığına uğrattı. Bunun için emekliler olarak özel bankalardan promosyon çıtasını şartsız yükseltmesini bekliyoruz."

Birçok özel bankanın, daha önce de dile getirdikleri çağrıya kulak verip cazip promosyon tekliflerinde bulunduğuna dikkati çeken Ergün, "Emeklilerimiz kulağa hoş gelen ama ağır şartlar içeren taleplere karşı uyanık olsunlar. Verilecek promosyon miktarı kadar hak etme şartlarını da dikkatlice incelesinler. Bazı özel bankaların promosyon teklifleri yüksek ama hem çok ağır şartlar içeriyor hem de çok karmaşık. Bankaların emeklilerimize şartsız, anlaşılır ve yüksek tekliflerde bulunmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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