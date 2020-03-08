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MSB: PKK'lı iki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK/YPG'li iki terörist, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu
 08 Mart 2020 12:24
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MSB: PKK'lı iki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK/YPG'li iki terörist, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li iki teröristin, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu aktarıldı.
Anadolu Ajansı
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