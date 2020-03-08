MSB: PKK'lı iki terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK/YPG'li iki terörist, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu
|08 Mart 2020 12:24
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Terör örgütü PKK/YPG'li iki terörist, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li iki teröristin, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu aktarıldı.
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