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Kardeşini öldürmediğini söylemişti... DNA örneği de eşleşmedi

Bursa'da, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra ortadan kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içinde cansız bedeni bulunan Yunus Emre A.'un (9) tırnağında tespit edilen dokunun DNA'sı, kardeşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ağabeyi Ömer Faruk A.'nın (18) DNA'sı ile eşleşmedi.
 08 Mart 2020 12:31
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Kardeşini öldürmediğini söylemişti... DNA örneği de eşleşmedi

Olay, geçen yıl 31 Temmuz'da, Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre A. akşam olmasına rağmen eve gelmeyince ailesi, kendi imkanlarıyla arama yaptı. Sonuca ulaşamayan aile, jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve arama- kurtarma ekipleri, 2 kilometrelik alanda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu aileye ait evin bahçesindeki ilaçlama tankının içinde Yunus Emre'nin cesedi bulundu. Ekipler, Yunus Emre'nin ağabeyi Ömer Faruk A.'u çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. A., kardeşini öldürüp, ilaçlama tankına attığını itiraf etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEDİĞİNİ SÖYLEYİP, TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ömer Faruk A., 26 Şubat'ta 3'üncü kez hakim karşısına çıkarıldı. A., duruşmada yaptığı savunmada kardeşini öldürmediğini, jandarma komutanının telkinleri sonucu bu duruma gelindiğini ve 8 aydır tutuklu bulunduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden rapor gelmediği için tahliye talebini reddederek, duruşmayı nisan ayına erteledi.

YUNUS EMRE'NİN ÜZERİNDE, AĞABEYİNE AİT DELİL BULUNAMADI

Ömer Faruk A. hakkında Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında, mahkeme heyetinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden istediği DNA raporu mahkemeye gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, "Yunus Emre A.'a el tırnak içleri, kıyafetleri, saçları, vücudu ile tutuklu ağabeyi Ömer Faruk A.'a ait kan, saç, tükürük ve tırnak örnekleri incelenmiş; DNA testleri sonucunda, Yunus Emre'nin tırnağında, kıyafetinde, vücudunda ağabeyi Ömer Faruk A.'a ait hiçbir delile rastlanılmamıştır" denildi.

AVUKAT: SUÇSUZ OLDUĞU KANAATİNDEYİZ

Rapor ile ilgili açıklama yapan Ömer Faruk A.'un avukatı Beytullah Çakır, "Gelen adli tıp raporu, şu ana kadar yaptığımız savunmaları teyit etmektedir. Suça sürüklenen çocuk Ömer Faruk A., kardeşi Yunus Emre A.'un ölümü ile ilgili herhangi bir etkisi olmamıştır. Bu durumda suça sürüklenen çocuk Ömer Faruk A.'un, soruşturma sırasında, suçu işlediğine dair kabule yönelik beyanları, bu adli tıp raporu ile çürütülmüştür. Ömer Faruk'un, bu olaydan dolayı suçsuz olduğu kanaatindeyim. Bu rapor kardeşler arasında herhangi bir kavganın yaşanmadığını ortaya koymaktadır" dedi.

Bursa E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ömer Faruk A.'un lehine Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen rapor, Nisan ayında yapılacak duruşmada mahkeme heyeti tarafından değerlendirilecek.
DHA
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