1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kirada oturan belediye başkanı, lojmanını üretici kadınlara tahsis etti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde başkanlık konutu yerine kirada oturan Belediye Başkanı Ali Aykurt, lojmanın bir katını tarhana, erişte, baklava gibi yiyecekler yapan kadınların kooperatifine ayırdı
 08 Mart 2020 12:37
Yazdır
Kirada oturan belediye başkanı, lojmanını üretici kadınlara tahsis etti

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, 31 Mart 2019'da göreve seçildikten sonra vatandaşlara daha yakın olmak amacıyla kirada oturmaya devam ederek, lojmanının bir katını üretici kadınlara tahsis etti.

Bursa'nın, Uludağ eteklerindeki ilçelerinden Orhaneli'de, kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar tarhana, salça, köy ekmeği, erişte, baklava ve reçel gibi ürünleri ilçeye özgü tariflerle hazırlayarak satışa sunuyor.

Başkanlık konutunda oturmama kararı alan Belediye Başkanı Aykurt'un tahsis ettiği katta çalışmalarını sürdüren Orhaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini Bursa dışına da pazarlamayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Aykurt, AA muhabirine, başkanlık konutunun 2012 yılında, önceki dönem belediye başkanı tarafından yaptırıldığını ve geçen yıla kadar kullanıldığını söyledi.

Lojmanın, 3 bin 800 metrekarelik arsada bulunduğunu ve 1000 metrekare kadar kapalı alana sahip olduğunu belirten Aykurt, şöyle devam etti:

"Fiziken insanlardan ayrı olan gönül olarak da ayrı kalır düşüncesiyle burayı kullanmayacağımı söyledim. Seçim döneminde de halkımızla 'burayı yaşlı bakımevi yapalım' diye konuşmuştuk. Orhaneli'de yaşlı bakımevi olarak kullanılan Dilruba Evlerimiz var. Dilruba Derneğimizle yaptığımız görüşmeyle şu an yaşlılarımıza orada bakmaktayız. Ayrıca burada sadece yaşlılara bakılmasını uygun görmediğimiz için burada kadın kooperatifi çalışması yapma fikrimiz ortaya çıktı."

Aykurt, sonraki süreçte, kadınların hem üretimde hem de kültürel etkinliklerde var olabilmesi amacıyla kooperatif kurulduğunu aktardı.

Başkanlık konutunun zemin katını bu kooperatifin kullanımına açtıklarını, diğer iki katını da kültürevi yapma kararı aldıklarını anlatan Aykurt, "Bursa'nın fethinden önce burası fethedilmiş. Bu sebeple çok ciddi bir kültüre sahibiz. Orhaneli Belediyesinin kuruluş tarihi 1888, bu tarih bile bizim geçmişe gerçekten büyük bir derinliğimizin söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu derinliği inşallah geleceğe yansıtabilmek adına burayı kültür merkezi haline dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Kadınların ilçe kültürünü her zaman en iyi şekilde yansıttığını dile getiren Aykurt, onların üretimine ne kadar çok güvenirlerse o kadar ileri bir toplum olacaklarına inandıklarını belirtti.

- "Başkanımız arabasıyla siparişleri adreslerine kadar götürdü"

Kooperatif Başkanı Sevgi Bal da üretime geçen yıl mayıs ayında başladıklarını bildirdi.

Başta 10 kadından oluşan grubun, ilçenin tanıtımı ve üretim hedefiyle yola çıktığını vurgulayan Bal, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımıza çıktık. 'Böyle fikirlerimiz var, kadınlarla toplanıp bir şeyler yapmak, yöresel ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz.' dedik. O da 'Ben yer konusunda yardımcı olurum, hiç sıkıntı değil.' dedi. 'Benim de bir isteğim var, Orhaneli esnafından alışveriş yapacaksınız.' diyerek bizden onun sözünü aldı. Bu şekilde 10 kişiyle başladık, Ramazan Bayramı öncesi 30 kişiye ulaştık. Bayram öncesi 30 kadın burada çalıştık ve bayramda 500 tepsi baklava çıkardık. Başkanımız sağ olsun, Bursa'ya gidemediğimizde arabasıyla baklavaları alıp adreslerine kendisi teslim etti."

Bal, yazın 4 tona yakın domates alıp salça yaptıklarını, tarhana, erişte, reçel, yufka ve turşu ürettiklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu
08 Mart 2020 13:58		 Meteorolojiden sağanak uyarısı
08 Mart 2020 13:43
Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti
08 Mart 2020 13:12		 Korona virüsü salgını nedeniyle Pamukkale boş kaldı
08 Mart 2020 13:05
Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'e anlamlı klip
08 Mart 2020 11:44		 İstanbul Havalimanı'ndan kış aylarında uçan yolcu sayısı 15 milyonu aştı
08 Mart 2020 11:24
Kliniğe emanet ettiği köpeği kaçtı, tazminat davası açtı
08 Mart 2020 10:03		 Koronavirüse karşı koruyor... Defalarca denenerek üretildi
08 Mart 2020 09:46
'Fındık' tedavi gördüğü veteriner kliniğinde öldü
08 Mart 2020 07:56		 400 yıllık gelenek... 300 kuyu dolduruldu
07 Mart 2020 23:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:06 - 112'nin kadın personeli izin yaptı, erkek personel çalıştı14:00 - Meslek dersleri öğretmenlerinin 'ilave eğitim öğretim tazminatına' dair resmi yazı13:58 - Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu13:43 - Meteorolojiden sağanak uyarısı13:40 - İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 194'e yükseldi13:33 - Valilikten, Taksim'de izinsiz gösteri ve yürüyüş açıklaması13:25 - En fazla kadın esnaf olan ilimiz13:12 - Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti13:05 - Korona virüsü salgını nedeniyle Pamukkale boş kaldı12:50 - Adana'nın motosikletli tek kadın yunusu
12:37 - Kirada oturan belediye başkanı, lojmanını üretici kadınlara tahsis etti12:31 - Kardeşini öldürmediğini söylemişti... DNA örneği de eşleşmedi12:24 - MSB: PKK'lı iki terörist teslim oldu12:19 - HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 188'inci gününde12:11 - Emekliler özel bankalardan promosyon çıtasının 'şartsız' yükseltilmesini bekliyor12:04 - Koronavirüs, lisede üretilen dezenfektanlara talebi artırdı11:57 - Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri11:44 - Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'e anlamlı klip
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dışarıdan uzman çavuş alınmayacak
Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri
Sıfır araç kuyruğu sona eriyor
Meteoroloji'den 'iç ısıtan' haber geldi
Ankara Büyükşehir'den örnek itfaiye eri alım ilanı
Koronavirüse karşı koruyor... Defalarca denenerek üretildi
Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı
HDP, CHP'yi savcılığa şikayet edip oylarını geri istedi
Öğretmenden kan donduran ifade... Tencere kapağıyla dövmüş
Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.03.2020 idlib'de ateşkes başlaması 1
yılmaz vural 1
Faruk Duman 2
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
07.03.2020 fenerbahçe vs denizlispor maçı 1
çerezza kokteyl 3
kerim tekin 2
isveçli parti liderinin edirne'de broşür dağıtması 5
yalnız kuş 3
referans olacak kişileri araya sokmak caizdir 2
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam