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Adana'nın motosikletli tek kadın yunusu

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Motorize Ekipler Amirliğinde 170 yunus polisi arasında motosiklet kullanan tek kadın polis olan Gizem Erdem herkesin ilgi odağı oldu
 08 Mart 2020 12:50
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Adana'nın motosikletli tek kadın yunusu

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Motorize Ekipler Amirliğinde 170 yunus polisi arasında motosiklet kullanan tek kadın polis olan Gizem Erdem herkesin ilgi odağı oldu.

Adana'da olaylara daha çabuk ve yerinde müdahale edilmesi, ara sokaklarda bile uygulama yapılabilmesi için Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından güçlendirilen Asayiş Motorize Ekipler Amirliğindeki 170 polis arasında 5 kadın bulunuyor. Bu kadın polislerden üniversite mezunu 3 yıllık Gizem Erdem isimli kadın polis ise hem yunus ekiplerinde hem de motosiklet kullanmasıyla dikkat çekiyor. Adana'da tek motosiklet kullanan yunus kadın polis olan Erdem sık sık uygulamalara da katılıyor. Erkek silah arkadaşları gibi motosiklet kullanan Erdem, için bu bir tutku. Çocukluğundan bu yana en büyük tutkusunun polis olmak ve motosiklet kullanmak olduğunu anlatan Erdem, "2017 Mart ayında polislik görevine başladım. 7 yaşından beri polis olmayı istiyordum tek amacım buydu onun dışında bir meslek amaç edinmedim. Polis olmadan önce de motosiklet kullanıyordum. Aslında bu tutku çocukluktan beri var hem motosiklete hem de otomobile karşı aşırı bir ilgim vardı. Motosiklete ailem karşı çıkmıştı o yüzden çok fazla kullanma olanağım olmadı ancak üniversitede kendi imkanlarımla edindim o süreden bu yana kullanıyorum. Polis olduktan sonra özellikle yunus ekiplerinde yer almak için talebim oldu. Kendi isteğimle yunus oldum" dedi.

Erdem, halktan çok olumlu tepkiler aldıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Özellikle seyir halindeyken arabasını durdurup fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Biz giderken alkışlayanlar oluyor ve uygulama yaptığımız zamanlarda yanımıza gelip tebrik ediyorlar. Özellikle çocuklardan çok talep oluyor, sokakta motosiklet kullanırken zorlanmaya başlamıştık yoğun bir alaka var bize karşı. Uygulamalarda zorlanmıyoruz çünkü motosikleti sevmek gerekiyor ben çok sevdiğim için hiç zorlanmıyorum."
İhlas Haber Ajansı
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