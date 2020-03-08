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Korona virüsü salgını nedeniyle Pamukkale boş kaldı

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği 'beyaz cennet' olarak bilinen Pamukkale, dünyada yaşanan korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı
 08 Mart 2020 13:05
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Korona virüsü salgını nedeniyle Pamukkale boş kaldı

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği 'beyaz cennet' olarak bilinen Pamukkale, dünyada yaşanan korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı.

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve geçtiğimiz yıl ağırladığı 2 milyon 500 binin üzerinde turist ile rekor kıran Pamukkale'de korona virüsü nedeniyle turizmciler ve çevre esnafının bu yılki ümitleri boşa çıktı. Çin başta olmak üzere Uzak Asya ve dünyanın birçok ülkesinden her gün binlerce turisti misafir eden Pamukkale'de adeta in cin top oynuyor. Gelen turistlerin fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarıştıkları travertenlerin boş kalan görüntüsü gazetecileri de şaşırttı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Çin restoranı sahibi Ali Gediz, bölgede esnaflar olarak sadece kendilerinin değil özellikle Çin odaklı çalışan otellerin zor durumda olduğunu ifade etti. Gediz, "Restoranda işler yaklaşık 2 aydır tamamen durmuş durumda. Pamukkale küçük bir yer olmasına rağmen 25'e yakın otel var. Otellerin hemen hemen hepsi konsept olarak Uzak Doğulu müşterilere hizmet veriyor. Korona virüsü bizi ilk başta Çinli turistler yönünden etkiledi. Çinliler ile çalışan otellerin hepsi şuanda zor durumda ekonomik olarak" dedi.

"Pamukkale'nin durumu çok kötü"

Kafe işletmecisi de turist olmadığı için işlerin kötü olduğunu kaydederek, "Restoran yerine kafeye döndüm, bayağı bir etkiledi tüm esnafı, halkı etkiledi, Türkiye'yi etkiledi" ifadesini kullandı. Bir başka restoran sahibi Ahmet Karaimer de, ekonomik yönden kötü durumda olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Pamukkale'nin durumu çok kötü şuanda. İnşallah bir an önce korona virüsü davası biter, herkes de yoluna bakar. İşler yüzde 80-90 azaldı, tüm etrafımızda korona virüsü var. Sadece Çin olsa burası etkilenir ama diğer Türk restoranları da etkilendi."

Turizmciler umudunu yerli turiste bağladı

Geçtiğimiz aylarla karşılaştırıldığında ise turist sayısının neredeyse yüzde 90 azaldığı gözle görülür bir şekilde ortaya çıktı. Bazı tur şirketleri ile işletmeciler umudunu yerli turiste bağladı. Yerli turistler ise 80 TL olan giriş ücretlerinden dolayı Pamukkale'ye yeterince ilgi göstermiyor.
İhlas Haber Ajansı
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