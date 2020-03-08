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Valilikten, Taksim'de izinsiz gösteri ve yürüyüş açıklaması

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan izinsiz gösteri ve yürüyüş çağrıları nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yolların akşam saatlerinde kapalı olacağını bildirdi
 08 Mart 2020 13:33
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Valilikten, Taksim'de izinsiz gösteri ve yürüyüş açıklaması

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan izinsiz gösteri ve yürüyüş çağrıları nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yolların akşam saatlerinde kapalı olacağını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz." denilerek İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarınca 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapılacağı bildirilen bütün faaliyetlere Valilik ve kaymakamlıklar tarafından gerekli izinlerin verildiği kaydedildi.

Açıklamanın devamında bazı sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından sosyal medya yoluyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde, bugün saat 19.00'da etkinlik duyurusu yapılmakta olduğu ifade edilerek "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması nedeniyle akşam saatlerinde bu yerlere çıkan bütün yollar kapalı olacaktır." denildi.

Anadolu Ajansı
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