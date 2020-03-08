1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 194'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı
 08 Mart 2020 13:40
Yazdır
İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 194'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 49 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam vaka sayısının da 743 kişi artarak 6 bin 566'ya ulaştığını bildirdi.

En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Mazenderan, İsfahan, Elburz, Merkezi ve Kazvin eyaletlerinde rastlandığını aktaran Cihanpur, 2 bin 134 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini paylaştı.

- Nevruz öncesi en çok ziyaret edilen 17 eyalete girişler yasaklandı

Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden biri olan İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi.

Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken; eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam ve Tahran Milletvekili Fatma Rehber de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu.

Nevruz öncesi en çok ziyaret edilen 17 eyalete girişler yasaklandı. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi, spor ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edildi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 24 milletvekilinin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD'de korona salgınında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
08 Mart 2020 09:31		 Suudi Arabistan'da en az 20 prens daha tutuklandı
08 Mart 2020 08:28
Trump'ın katıldığı toplantıda bir kişide koronavirüs tespit edildi
08 Mart 2020 08:16		 Çin'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 99'a yükseldi
08 Mart 2020 07:36
İtalya'da virüs nedeniyle 14 kent karantinaya alındı
08 Mart 2020 06:42		 Arjantin'de koronavirüsten ilk ölüm
08 Mart 2020 06:24
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
08 Mart 2020 06:11		 Avrupa'da, yeni tip koronavirüs yayılmaya devam ediyor
07 Mart 2020 21:23
New York'ta, Kovid-19 nedeniyle 'acil durum' ilan edildi
07 Mart 2020 21:17		 Irak'ta koronavirüs bulaşan kişi sayısı 55'e yükseldi
07 Mart 2020 21:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:06 - 112'nin kadın personeli izin yaptı, erkek personel çalıştı14:00 - Meslek dersleri öğretmenlerinin 'ilave eğitim öğretim tazminatına' dair resmi yazı13:58 - Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu13:43 - Meteorolojiden sağanak uyarısı13:40 - İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 194'e yükseldi13:33 - Valilikten, Taksim'de izinsiz gösteri ve yürüyüş açıklaması13:25 - En fazla kadın esnaf olan ilimiz13:12 - Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti13:05 - Korona virüsü salgını nedeniyle Pamukkale boş kaldı12:50 - Adana'nın motosikletli tek kadın yunusu
12:37 - Kirada oturan belediye başkanı, lojmanını üretici kadınlara tahsis etti12:31 - Kardeşini öldürmediğini söylemişti... DNA örneği de eşleşmedi12:24 - MSB: PKK'lı iki terörist teslim oldu12:19 - HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 188'inci gününde12:11 - Emekliler özel bankalardan promosyon çıtasının 'şartsız' yükseltilmesini bekliyor12:04 - Koronavirüs, lisede üretilen dezenfektanlara talebi artırdı11:57 - Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri11:44 - Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'e anlamlı klip
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dışarıdan uzman çavuş alınmayacak
Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri
Sıfır araç kuyruğu sona eriyor
Meteoroloji'den 'iç ısıtan' haber geldi
Ankara Büyükşehir'den örnek itfaiye eri alım ilanı
Koronavirüse karşı koruyor... Defalarca denenerek üretildi
Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı
HDP, CHP'yi savcılığa şikayet edip oylarını geri istedi
Öğretmenden kan donduran ifade... Tencere kapağıyla dövmüş
Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 1
kolaçan etmek 3
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
kukumav kuşu gibi 2
yalnız kuş 3
Pinhani 2
07.03.2020 fenerbahçe vs denizlispor maçı 1
ruslardan ancak başka türlü dost olur 1
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 3
Gidişini anlatıyorum 1
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam