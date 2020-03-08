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112'nin kadın personeli izin yaptı, erkek personel çalıştı

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 112 Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından bugün çalışan tüm kadınlara aileleriyle vakit geçirebilmeleri ve kendilerine zaman ayırabilmeleri için izin verilerek, sadece erkek personel ile çalışıldı
 08 Mart 2020 14:06
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112'nin kadın personeli izin yaptı, erkek personel çalıştı

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 112 Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından bugün çalışan tüm kadınlara aileleriyle vakit geçirebilmeleri ve kendilerine zaman ayırabilmeleri için izin verilerek, sadece erkek personel ile çalışıldı.

Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne farklı bir tema ile giren Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, bu yıl farklı bir uygulamaya imza attı. Yüzde 65'i kadın personelden oluşan Eskişehir 112'de 'Fedakar kadınlar' sloganıyla bugün tüm çalışan kadınlara izin verildi. Komuta Kontrol Merkezi başta olmak üzere kent genelinde bulunan 35 istasyonun tamamında erkek 112 personeli çalıştı.

"36 noktada bugün hiçbir kadın arkadaşımız Eskişehir 112'de nöbetçi değil"

Yapılan uygulama hakkında konuşan İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, bugün hiçbir kadın çalışanın nöbetçi olmadığını dile getirerek, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Eskişehir 112'nin toplam personelinin yüzde 65'ini kadın çalışma arkadaşlarımız oluşturuyor. Biz her yıl 8 Mart için bir tema belirliyoruz. Bugünkü ana fikrimiz 'fedakar' kadınlardı. Biz bu ana fikir çerçevesinde erkek arkadaşlarımızla birlikte 8 Mart'ı 112'de erkekler günü olarak ilan ettik. Eskişehir'de 35, bir de Komuta Kontrol Merkezi olmak üzere 36 noktada bugün hiçbir kadın arkadaşımız Eskişehir 112'de nöbetçi değil. Biz bugün çocukları, eşleri ve aileleriyle vakit geçirsinler diye onların 365 gün yaptığı fedakarlıkları bugün biz yapmış olduk. Dolayısıyla bugün sadece erkekler nöbetçi. Bu haliyle Türkiye'de eşi görülmemiş bir uygulamaya hep birlikte imza atmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Onların şefkatine, merhametine, gücüne daima muhtacız"

Başhekim Pala, kadınların en yakın yol arkadaşları olduğunu belirterek, "Erkek arkadaşlar, 'Biz de erkek erkeğe nöbet tutmayı özlemişiz' dedi. Aslında bunu kendi içlerinde güzelleştirdiler. Kadınlar bizim en yakın yol arkadaşlarımız. Biz 112'de kadınlarla çalışmaktan çok mutluyuz. Onların şefkatine, merhametine, gücüne daima muhtacız. Bugün biz onların 365 gün boyunca bize yaptıkları fedakarlıklar için bir gün de olsa biz onlar için fedakarlık yapalım dedik. Elbette bugün zorlanacağız ama hizmet asla aksamayacak, Eskişehir aynı hizmeti almaya devam edecek" dedi.

"Bu şehrin en fedakar kadınlarıyla, şehit eşleriyle, şehit anneleriyle ve şehit kardeşleriyle buluşacaklar"

Ayrıca Başhekim Pala, başhekimlik binasında kadın 112 çalışanları için bir kutlama olacağını söyleyerek, "Bu akşam kadın arkadaşlarımız, Eskişehir 112 Başhekimlik binamıza gelecekler. Burada, bu şehrin en fedakar kadınlarıyla, şehit eşleriyle, şehit anneleriyle ve şehit kardeşleriyle buluşacaklar. Burada birlikte başka bir mesaja da inşallah vesile olacağız. Neşet Ertaş'ın da dediği gibi 'Kadınlar insan, biz insanoğluyuz.' 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun" şeklinde konuştu.

"Biz erkekler olarak sahayı devraldık"

9 yıldır 112'de görev yapan Haluk Kıvanç, kadın çalışanların hepsinin saha dışında olduğu belirterek, "Buranın bir çalışanı olmaktan gurur duyuyorum. Bu tip bir uygulamaya ön ayak olan Başhekimimiz Veli Görkem Pala'nın önderliğinde bugün gerçekten Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kadın çalışanlarımızın hepsi şu anda saha dışındalar. Biz erkekler olarak sahayı devraldık. Bugün 24 saat görevimizin başındayız" diye konuştu.

"Türkiye'de belki de tek olan bir uygulama"

13 yıldır 112'de görev yapan Ali Ören ise, "Bugünkü uygulamamız kadınlara verdiğimiz değeri gösteriyor. Gerçekten güzel ve Türkiye'de belki de tek olan bir uygulama. Yani bu konuda gerçekten mutluyuz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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