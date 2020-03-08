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Esrarla yakalanan hemşire adliyeye sevk edildi

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda bilgisayar monitörü içine saklanmış 864 gram esrarla yakalanan hemşire Ö.Ç. (33) adliyeye sevk edildi
 08 Mart 2020 14:18
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Esrarla yakalanan hemşire adliyeye sevk edildi

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda bilgisayar monitörü içine saklanmış 864 gram esrarla yakalanan hemşire Ö.Ç. (33) adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu taşındığı iddia edilen şüpheli aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bilgisayar monitörü içerisinde gizlenmiş 17 paket halinde 864 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü hemşire Ö.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ö.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
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