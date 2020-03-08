Kapalıçarşı'da bir dükkan metrekaresi 738 bin liraya satılıyor
Kapalıçarşı'da ortakların anlaşmazlığı sonucunda mahkemece açık artırmaya çıkarılacak tamirci dükkanının açılış bedeli yaklaşık 11 milyon lira olarak belirlendi
|08 Mart 2020 14:37
|Yazdır
İstanbul Kapılıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan, ortakların anlaşmazlığı sonucunda 1 metrekaresi yaklaşık 738 bin lira satılacak.
İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından gazetelere verilen ilan ile tarihi Kapalıçarşı'daki bir dükkan, açık artırma ile satılacak.
Satış, 8 Nisan 2020 tarihinde İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak. Keseciler Sokak'ta bulunan 60-62 numaralı dükkan Kapalıçarşı'nın işlek noktalarında yer alıyor.
16 metrekare olan dükkanın 6 metrekarelik de asma katı bulunuyor. 40 yıldır Tamirci Zeki adıyla işletilen dükkan, mal sahiplerinin anlaşamaması sonucu ortaklığın giderilmesi için 11 milyon 812 bin liraya açık artırmayla satışa çıkarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Midilli'de inanılmaz görüntüler! Can yeleği mezarlığı
08 Mart 2020 16:03
|Tekirdağ'da deniz turuncu renge büründü
08 Mart 2020 15:53
|Diyarbakır surlarında 'selfie' çılgınlığının önüne geçilemiyor
08 Mart 2020 15:06
|Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu
08 Mart 2020 13:58
|Meteorolojiden sağanak uyarısı
08 Mart 2020 13:43
|Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti
08 Mart 2020 13:12
|Korona virüsü salgını nedeniyle Pamukkale boş kaldı
08 Mart 2020 13:05
|Kirada oturan belediye başkanı, lojmanını üretici kadınlara tahsis etti
08 Mart 2020 12:37
|Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'e anlamlı klip
08 Mart 2020 11:44
|İstanbul Havalimanı'ndan kış aylarında uçan yolcu sayısı 15 milyonu aştı
08 Mart 2020 11:24