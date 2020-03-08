Diyarbakır'da iki aile daha evlatlarına kavuştu
İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu.
|08 Mart 2020 14:53
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