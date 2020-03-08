İran'dan getirilen vatandaşların gözetim süresi yarın doluyor
|08 Mart 2020 14:55
|Yazdır
İran'dan uçakla Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 25 Şubat'ta tedbiren 14 gün gözlem altına alınanların taburcu edilip edilmeyecekleri yarın yapılacak testin ardından belli olacak.
Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniği'nde Kovid-19 açısından gözlem altında tutulan vatandaşlara, 90 dakikada sonuç alınabilen yerli tanı kitinin kullanıldığı son test yapılacak.
Düzenli testlerle sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, sonucun negatif çıkması halinde 14 günlük gözlem süresinin tamamlanmasıyla taburcu edilebilecek.
Çok sayıda koronavirüs vakasının görüldüğü İran'dan THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağıyla Ankara'ya gelen 132 yolcu ve 10 kişilik mürettebat, 25 Şubat'ta Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent'teki Tıbbi Gözlem Kliniği'nde tedbiren gözlem altına alınmıştı.
Bu kişilerden Kum ve Meşhed öyküsü olmayanların bir kısmı 2 Mart Pazartesi günü taburcu edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Geri itilen göçmen çocuklar: En iyi devlet Türkiye devleti
08 Mart 2020 14:26
|İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 194'e yükseldi
08 Mart 2020 13:40
|ABD'de korona salgınında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
08 Mart 2020 09:31
|Suudi Arabistan'da en az 20 prens daha tutuklandı
08 Mart 2020 08:28
|Trump'ın katıldığı toplantıda bir kişide koronavirüs tespit edildi
08 Mart 2020 08:16
|Çin'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 99'a yükseldi
08 Mart 2020 07:36
|İtalya'da virüs nedeniyle 14 kent karantinaya alındı
08 Mart 2020 06:42
|Arjantin'de koronavirüsten ilk ölüm
08 Mart 2020 06:24
|Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
08 Mart 2020 06:11
|Avrupa'da, yeni tip koronavirüs yayılmaya devam ediyor
07 Mart 2020 21:23