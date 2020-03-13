Sözleşmeli öğretmen, alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görevlendirilebilirler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 03.03.2020 tarih ve 4670654 sayılı yazılarıyla mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli atölye ve laboratuvar öğretmenlerine alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevinin verilip verilmeyeceği sorusunu cevapladı.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin "Sözleşmeli öğretmenlerin görev ve sorumlulukları" başlıklı 20. maddesinde; "Sözleşmeli öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumlarındaki emsali kadrolu alan öğretmenleri için öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür." hükmü,

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğin 84. maddesinde de alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır.

Buna göre, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi görevlendirmelerinde, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre alanın kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerinin birlikte değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR