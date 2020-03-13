Sözleşmeli öğretmen, alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görevlendirilebilirler mi?
|13 Mart 2020 11:00
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 03.03.2020 tarih ve 4670654 sayılı yazılarıyla mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli atölye ve laboratuvar öğretmenlerine alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevinin verilip verilmeyeceği sorusunu cevapladı.
Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin "Sözleşmeli öğretmenlerin görev ve sorumlulukları" başlıklı 20. maddesinde; "Sözleşmeli öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumlarındaki emsali kadrolu alan öğretmenleri için öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür." hükmü,
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğin 84. maddesinde de alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır.
Buna göre, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi görevlendirmelerinde, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre alanın kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerinin birlikte değerlendirmeye alınması gerekmektedir.
İşte o görüş yazısı;
Ahmet KANDEMİR
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