TSK 'zorlu hava şartlarına' yönelik eğitim icra etti
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), zorlu hava şartlarına yönelik eğitimler icra edildi.
|08 Mart 2020 15:02
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), zorlu hava şartlarına yönelik eğitimler icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK'nin zorluklardan yılmadan, gözünü kırpmadan engelleri aştığı belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerin, "zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimlerini" icra ettiği kaydedildi.
Zorluklardan yılmadan, gözümüzü kırpmadan engelleri aşarız. Kara Kuvvetlerimize bağlı birliklerimiz tarafından zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimleri icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XHZneuVOvCT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2020
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