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Diyarbakır surlarında 'selfie' çılgınlığının önüne geçilemiyor

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlara çıkmak yasaklandı. Çevreye asılan 'Surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır' tabelalarına aldırış etmeyen vatandaşlar ise, fotoğraf çektirmek isterken ölümle burun buruna geliyor.
 08 Mart 2020 15:06
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Diyarbakır surlarında 'selfie' çılgınlığının önüne geçilemiyor

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlara çıkmak yasaklandı. Çevreye asılan 'Surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır' tabelalarına aldırış etmeyen vatandaşlar ise, fotoğraf çektirmek isterken ölümle burun buruna geliyor.

Son dönemde yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil mekanlarından biri haline gelen Diyarbakır'da güvenlik nedeniyle surların üzerine çıkmak yasaklandı. Özellikle tarihi Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camii alanında bulunan surların üzerine çıkılması yasaklanmasına rağmen vatandaşlar fotoğraf çektirmek için tehlikeye aldırış etmeden surlara çıkmaya devam ediyor. 'Surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır' tabelası önünde açıklamalarda bulunan Metin Hasgümüş, surların etrafına tabela asılmasını istedi. Hasgümüş, "Merak ettiğimiz için çıktık, biz de Diyarbakır'ın yerlilerindeniz. Sur'un son halini, içini, Hevsel Bahçeleri'ni merak ediyoruz. Böyle yüksek tepede merakımızı gideriyoruz. Yasakları sevmiyoruz. Çıkılmaması için koruma tedbirleri, uyarı levhaları asılabilir, görevliler konulabilir. Ne yapılırsa yapılsın bunun önüne geçemezsiniz. İnsanlar bir şekilde merakını gidermek için çıkıyor" dedi.

Surlara çıkılmaması için görevlilerin bulundurulması gerektiğini aktaran Rıfat Kıcınuk ise, tarihin daha iyi tanıtılması ve ekonomiye destek verilmesi için Diyarbakır gençlerinin bilinçlendirilmesi ve rehberlik yapılması gerektiğini kaydetti. Kıcınuk, "Buranın yerli gençleri yetişsin, burada rehberlik yapsın, turistler gelsin hem para kazanırız hem de gençlerimiz bilinçlenir iş sahibi olur. Bunlar çok güzel şeyler. Surlara çıkmak yasak ama o merakı gidermek için çıkmam lazım, tel taksalar, yasak yapsalar da engellenemez. Buraya görevli konulması lazım, başkada çaresi yok. Misafirlerimiz sura çıkmak istediğini söylüyor, ben de yasak olmasına rağmen çıkartıyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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