Kadın komutan herkesin gönlünü fethetti
|08 Mart 2020 15:10
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Edirne'de Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede ağlayan 3 yaşındaki mülteci çocuğu gezdirerek susturmaya çalışan kadın komutan gönülleri fethetti.
Avrupa ülkelerine gitmek için geldikleri Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçen mülteciler, tampon bölgede Yunanistan'a geçebilmek için bekleyişlerini sürdürüyor.
Yunanistan güvenlik güçleri yakaladıkları mültecileri Türkiye'ye geri gönderirken, Türk askerleri, polisleri, jandarması ve tüm görevli personeller dünyaya adeta insanlık dersi veriyor.
Türk personelleri, tampon bölgede bekleyen mültecilerin güvenliğini ve temel ihtiyaçlarını karşılayıp, sağlık kontrollerini yapıyor. Tampon bölgede annesi ile yemek kuyruğunda bekleyen ve ağlamaya başlayan 3 yaşındaki mülteci çocuğu anne şefkatiyle elinden tutarak gezdiren şanlı Türk jandarması mensubu kadın komutan gönülleri fethetti.
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