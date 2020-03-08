Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın, Antalya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
|08 Mart 2020 15:14
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın, Antalya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Çavuşoğlu ziyarette, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Salih ve annesi Fatma Korkmaz'a başsağlığı diledi.
Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Çavuşoğlu, taziye ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.
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