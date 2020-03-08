1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Midilli'de inanılmaz görüntüler! Can yeleği mezarlığı

Midilli'ye geçen sığınmacıların bıraktıkları can yelekleri görüntülendi. 40 bin metrekarelik bir alanda yer alan binlerce can yeleği dikkat çekti.
 08 Mart 2020 16:03
Yazdır
Midilli'de inanılmaz görüntüler! Can yeleği mezarlığı

Midilli'ye geçen sığınmacıların bıraktıkları can yelekleri görüntülendi. 40 bin metrekarelik bir alanda yer alan binlerce can yeleği dikkat çekti.

Zorluklara rağmen Ayvacık'tan Midilli'ye gelmeyi başarabilen sığınmacılardan geriye binlerce can yeleği kaldı. Sığınmacıların Avrupa yolcuklarında kullandıkları can yelekleri görüntülendi.

Avrupa'ya ulaşmak için Ayvacık'tan Midilli'ye varan sığınmacıların bıraktıkları can yelekleri trajik görüntüler ortaya çıkarttı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da deniz turuncu renge büründü
08 Mart 2020 15:53		 Diyarbakır surlarında 'selfie' çılgınlığının önüne geçilemiyor
08 Mart 2020 15:06
Kapalıçarşı'da bir dükkan metrekaresi 738 bin liraya satılıyor
08 Mart 2020 14:37		 Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu
08 Mart 2020 13:58
Meteorolojiden sağanak uyarısı
08 Mart 2020 13:43		 Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti
08 Mart 2020 13:12
Korona virüsü salgını nedeniyle Pamukkale boş kaldı
08 Mart 2020 13:05		 Kirada oturan belediye başkanı, lojmanını üretici kadınlara tahsis etti
08 Mart 2020 12:37
Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'e anlamlı klip
08 Mart 2020 11:44		 İstanbul Havalimanı'ndan kış aylarında uçan yolcu sayısı 15 milyonu aştı
08 Mart 2020 11:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı17:10 - Depremzedelerin yaraları kadınların şefkatiyle sarıldı17:05 - Bakan Akar 29 Ocak'taki haberimizi doğruladı. Açıktan uzman erbaş alımı olmayacak17:01 - KVKK 'Veri Tayfa' ile çocuklara kişisel verileri korumayı öğretiyor16:56 - Sanayi-eğitim iş birliğinde 'organize' seferberlik16:51 - Savunma sanayisine 250 milyon liralık destek16:46 - Şehit Astsubay Esma Çevik'in ailesine anlamlı ziyaret16:41 - Fobisini yendi, 4 bin sürücüyü trafiğe çıkardı16:36 - Fahrettin Altun'dan 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı16:31 - Kazada hayatını kaybeden öğretmenler için taziye mesajı
16:26 - MSB'den kadınlar günününe özel video16:22 - Kadın astsubaylar depremzedeleri yalnız bırakmadı16:18 - Adalet Bakanlığından kadın mahkumlara 8 Mart jesti16:13 - Kaportacı anne- kız birlikte çalışıyor16:08 - P235 Deniz Karakol Uçağı böyle görüntülendi!16:03 - Midilli'de inanılmaz görüntüler! Can yeleği mezarlığı15:58 - Turistlerin koronasız tatil için tercihi Türkiye15:53 - Tekirdağ'da deniz turuncu renge büründü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sıfır araç kuyruğu sona eriyor
Bakan Akar 29 Ocak'taki haberimizi doğruladı. Açıktan uzman erbaş alımı olmayacak
Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri
Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı koruyor... Defalarca denenerek üretildi
Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı
Meteoroloji'den 'iç ısıtan' haber geldi
Ankara Büyükşehir'den örnek itfaiye eri alım ilanı
Öğretmenden kan donduran ifade... Tencere kapağıyla dövmüş
HDP, CHP'yi savcılığa şikayet edip oylarını geri istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.03.2020 khimki vs fenerbahçe maçı 2
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 3
ilker kaleli 1
çekirge salatası 2
kolaçan etmek 1
eti karam gurme 1
keman sesi 2
isveçli parti liderinin edirne'de broşür dağıtması 3
04.03.2020 tbmm'de ak parti-chp kavgası 2
referans olacak kişileri araya sokmak caizdir 2
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam