1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

P235 Deniz Karakol Uçağı böyle görüntülendi!

Meltem-2 Projesi kapsamında üretilerek 2014'te Deniz Kuvvetleri bünyesine katılan deniz karakol uçakları, Karadeniz'den Ege'ye, Doğu Akdeniz'den Libya açıklarına pek çok bölgede görev yapıyor. P235 uçakları, deniz karakol, keşif, izleme, elektronik harp gibi faaliyetlerinin yanı sıra denizaltı savunma harbindeki meziyetleriyle Türk Deniz Kuvvetlerine büyük katkılar sağlıyor.
 08 Mart 2020 16:08
Yazdır
P235 Deniz Karakol Uçağı böyle görüntülendi!

Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.

NATO'nun İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında, Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Kanada ve ABD'den oluşan 9 müttefik ülkenin katılımıyla denizaltı savunma harbine yönelik 24 Şubat'ta başlayıp, 6 Mart Cuma günü sona eren Dynamic Manta 2020 tatbikatında, Türk Silahlı Kuvvetleri, 3'ü ana katılımcı ve 1'i misafir katılımcı olmak üzere 4 unsurla güçlü şekilde varlık gösterdi.

AA muhabiri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin TCG Salihreis firkateyni, Preveze sınıfı denizaltılarından TCG 18 Mart, bir deniz karakol uçağına (P235) ek olarak Gabya sınıfı TCG Gaziantep firkateyniyle katıldığı tatbikatı yerinde izledi.

Tatbikat boyunca planlı tüm sortilerini icra ederek Dynamic Manta 2020'deki görevlerini yüzde 100 başarıyla tamamlayan Deniz Hava Komutanlığına bağlı TCB 655 numaralı deniz karakol uçağı da tatbikat sırasında içinden görüntülendi.

UÇUŞ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR VE DENİZALTI AVI

Türk deniz havacıları, uçuş öncesi brifingiyle tatbikatı yöneten komutanlıktan aldığı görevi ve son hava durumlarını birlikte gözden geçirerek, kalkış hazırlıklarını tamamladı.

Katanya kenti yakınlarındaki NATO'ya ait Sigonella Hava Üssü'nde yapılan kalkış sonrası tatbikat sahası olan İyon Denizi'ne gidilen sürede, denizaltı savunma harbine yönelik hazırlıklar kapsamında P235 Deniz Karakol Uçağı'ndan atılan konum tespit etmeye yarayan sonar kabiliyetli dalar platform; sonoboy cihazları yüklendi ve ardından denizaltı keşfi için tatbikat sahasına atıldı.

İtalyan ITS Todaro denizaltısı, Fransız FS Provence firkateyni ve İspanyol ESBS Cristobal Colon firkateyni ile ortak icra edilen tatbikatta, Türk Deniz Karakol Uçağı P235, 4 saati aşan görev süresiyle havadan destek verdi ve ardından Sigonella Hava Üssü'ne dönüş yaptı.

"İKİ MAVİNİN ÇELİK KANATLARI"

Tatbikat kapsamındaki tüm görevlerini başarıyla yerine getiren Türk deniz hava subayları, deniz karakol uçaklarının deniz havacılığın değişmez unsuru olduğunu belirtti.

Radar, sonoboy gibi ekipmanlar sayesinde her türlü görevi icra edebilen subaylar, gerektiğinde arama kurtarma görevlerinde de yer alıyor.

Kendilerini, "Mavi vatanın yılmaz bekçileri" ve "İki mavinin çelik kanatları" olarak tanımlayan Türk deniz havacıları, her türlü görevi yer ve zaman ayırt etmeksizin icra etmek için hazır bekliyor.

Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde 6 adet bulunan deniz karakol uçakları, bugün Doğu Akdeniz, Ege başta olmak üzere Türkiye'nin "Mavi Vatan" olarak tanımladığı kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının bulunduğu sularda havadan gözlem, elektronik harp ve denizaltı savunma harbindeki yetenekleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak görev yapıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar 29 Ocak'taki haberimizi doğruladı. Açıktan uzman erbaş alımı olmayacak
08 Mart 2020 17:05		 KVKK 'Veri Tayfa' ile çocuklara kişisel verileri korumayı öğretiyor
08 Mart 2020 17:01
Adalet Bakanlığından kadın mahkumlara 8 Mart jesti
08 Mart 2020 16:18		 TSK 'zorlu hava şartlarına' yönelik eğitim icra etti
08 Mart 2020 15:02
Valilikten, Taksim'de izinsiz gösteri ve yürüyüş açıklaması
08 Mart 2020 13:33		 'Ürün üretilirken kaça satılacağı bilinecek'
08 Mart 2020 10:42
Ankara Büyükşehir'den örnek itfaiye eri alım ilanı
08 Mart 2020 09:55		 Topkapı Sarayı'nda tek tek sayım
08 Mart 2020 09:20
ASDEP mülakat listesi açıklandı
07 Mart 2020 22:27		 Depremde telef olan hayvanların bedelleri ödenecek
07 Mart 2020 20:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı17:10 - Depremzedelerin yaraları kadınların şefkatiyle sarıldı17:05 - Bakan Akar 29 Ocak'taki haberimizi doğruladı. Açıktan uzman erbaş alımı olmayacak17:01 - KVKK 'Veri Tayfa' ile çocuklara kişisel verileri korumayı öğretiyor16:56 - Sanayi-eğitim iş birliğinde 'organize' seferberlik16:51 - Savunma sanayisine 250 milyon liralık destek16:46 - Şehit Astsubay Esma Çevik'in ailesine anlamlı ziyaret16:41 - Fobisini yendi, 4 bin sürücüyü trafiğe çıkardı16:36 - Fahrettin Altun'dan 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı16:31 - Kazada hayatını kaybeden öğretmenler için taziye mesajı
16:26 - MSB'den kadınlar günününe özel video16:22 - Kadın astsubaylar depremzedeleri yalnız bırakmadı16:18 - Adalet Bakanlığından kadın mahkumlara 8 Mart jesti16:13 - Kaportacı anne- kız birlikte çalışıyor16:08 - P235 Deniz Karakol Uçağı böyle görüntülendi!16:03 - Midilli'de inanılmaz görüntüler! Can yeleği mezarlığı15:58 - Turistlerin koronasız tatil için tercihi Türkiye15:53 - Tekirdağ'da deniz turuncu renge büründü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sıfır araç kuyruğu sona eriyor
Bakan Akar 29 Ocak'taki haberimizi doğruladı. Açıktan uzman erbaş alımı olmayacak
Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri
Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı koruyor... Defalarca denenerek üretildi
Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı
Meteoroloji'den 'iç ısıtan' haber geldi
Ankara Büyükşehir'den örnek itfaiye eri alım ilanı
Öğretmenden kan donduran ifade... Tencere kapağıyla dövmüş
HDP, CHP'yi savcılığa şikayet edip oylarını geri istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalnızlığın anlaşıldığı anlar 4
meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz 2
yalova belediyesi'nin ak parti'ye geçmesi 1
bu gece erken uyuyacağım 5
geceye bir şiir bırak 6
Ecem Erkek 1
yalnız kuş 3
keman sesi 1
Hiferozmi 2
çerezza kokteyl 1
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam