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Kuruttuğu meyveler 30 kadına geçim kaynağı oldu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir kadın girişimci, bahçesinde başladığı kurutulmuş meyve ve sebze üretiminde 30 kadının çalıştığı, 100 ton kapasiteli tesis kurmayı başardı.
 08 Mart 2020 15:34
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Kuruttuğu meyveler 30 kadına geçim kaynağı oldu

Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi 37 yaşındaki Yasemin Korkut, babasına ait bahçeden topladığı inciri kurutarak sosyal medya üzerinden satmaya başladı.

Kuru incire talebin artması üzerine Korkut, bu ürünün pestil ve reçelini de yapıp satışa sundu. İşini büyütmek isteyen Korkut, ananas, muz, limon, kivi, portakal, mandalina, patlıcan ve biber gibi ürünleri de kurutmayı denedi. Ürünlerin beğeni kazanması üzerine Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün düzenlediği "Genç Kadınlar Güçleniyor" yarışmasına katılan Korkut, projesiyle ikinci oldu.

KOSGEB'den aldığı 100 bin liralık hibe desteğiyle işe koyulan Korkut, soğuk hava deposunun da bulunduğu 200 metrekarelik bir tesis kurdu, köyde yaşayan 30 arkadaşını iş sahibi yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanına mahallenin eski ismi olan "Bilara" markasıyla yaklaşık 50 çeşit ürün gönderen Korkut, 2020 sezonu için Almanya'dan gelen siparişle ihracata başlamaya hazırlanıyor.

"Kafama koyduğumu yaparım"

Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy halkının yıllardır incir ürettiğini ancak bunu katma değeri olmadan sattıklarını, bu nedenle hak ettikleri geliri sağlayamadıklarını belirtti.

İşe incirle başladıklarını, çevredekilerin beğenmesi üzerine akıllarına gelen tüm meyve ve sebzeleri doğal yollarla kurutmaya başladıklarını anlatan Korkut, şöyle konuştu:

"Yıllık 100 tonu aşkın kuru ürün elde ediyoruz. Performans ve üretim kapasitemizi artırıp kadın istihdamını çoğaltmak, sektörde adımızdan söz ettirmek istiyorum. Dünya pazarına açılmayı hedefliyorum. İç pazarda çok fazla talep var ve bunlara yetişmekte zorlanıyoruz. Yurt dışından da talepler gelmeye başladı ama ben emin adımlarla ilerlemek istiyorum. Bu tesis bize yetmeyecek. 800 metrekarelik bir tesis düşüncemiz var.

Bölgemizdeki kadınların iş sahibi olmasını çok istiyorum. Bir kadınla başladık, 30 kadına kadar çıktık. Kafama bir şeyi koyduğumda yaparım. Yeter ki insanlar bir şeyi yapmak istesin. Bence kadınlar kendine güvenmeli. Kadın istedikten sonra başaramayacağı bir şey yoktur."

Anadolu Ajansı
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