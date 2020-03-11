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MEB'den ücretli öğretmenlere ek ders ücretleri %25 artırımlı ödenemez yazısı

"Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda ve bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıflarda, destek eğitimi odalarında ve cezaevlerinde görevli ücretli öğretmenlere %25 ek ders ücretleri %25 artırımlı olarak ödenebilir mi?" sorununu Milli Eğitim Bakanlığı cevapladı..
 11 Mart 2020 10:30
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MEB'den ücretli öğretmenlere ek ders ücretleri %25 artırımlı ödenemez yazısı

Eğitim kurumlarında özel eğitime muhtaç öğrencilerin öğrenim gördüğü okul ve sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin MEB görüş yazısı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24.02.2020 tarih ve 4016431 sayılı yazılarıyla;

"Bilindiği gibi, 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; "Bakanlığın görev alanına giren hususlarda mevzuatta yer alan mali hükümlerin uygulanmasını yönlendirmek, bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü meseleyi çözmek ve tereddütleri gidermek, " Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır.

Bu yetkiye istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığının mali konulara ilişkin görüşleri, aralarında Bakanlığımızın da bulunduğu tüm kamu kurum ve kuruluşları bakımından bağlayıcı niteliktedir.

Bu bağlamda konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının 01.05.2008 tarihli ve 07.0.BMK.0.22.115904/5724 sayılı yazısında özetle; Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarından özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim gördüğü kurumlarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenmesinin mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin, kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi %25 fazlasıyla ödenmesi mümkün bulunmamaktadır." açıklamasında bulunmuştur.

Ayrıca "Şahsa münhasır yargı kararlarına bağlı olarak başkaları adına aynı doğrultuda işlem tesis edilmesi mümkün bulunmadığı gibi, birer örneği ekte gönderilen yargı kararlarına bakıldığında da, konu hakkında açılan idari davaların bu yönde sonuçlandığı görülecektir." şeklinde 3 adet mahkeme kararını gerekçe göstermiştir.

İşte o görüş yazısı;

Görüş yazısı eki mahkeme kararları;

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2014-1730 Esas nolu kararı için tıklayınız.

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2010-297 Esas nolu kararı için tıklayınız.

Danıştay 2. İdaresinin 2013-1698 Esas nolu kararı için tıklayınız.

Danıştay 2. İdaresinin 2014-2773 Esas nolu kararı için tıklayınız.

Görüş yazısı eki Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 01.05.2008 tarih ve 5724 sayılı görüş yazısı için tıklayınız.

Bu görüş yazısı ve mahkeme kararları, "Ücretli öğretmenlere yetiştirme kursunda ek ders ücretleri %100 artırımlı ödenir mi?" başlıklı haberimizde yayınladığımız Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi'nin 2017/2210E ve 2018/1972K Sayılı Kararıyla çelişmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ücretli öğretmen olarak görev yapanlara destekleme ve yetiştirme kurslarında görev verilmesi durumunda, ek ders ücretlerinin kadrolu öğretmenler gibi %100 artırımlı ödenmesi gerektiği talebiyle açılan davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi'nin 2017/2210E ve 2018/1972K Sayılı ve 04/07/2018 tarihli kararıyla yerel mahkemenin kararını bozarak, ücretli öğretmenlere de ek ders ücretlerinin %100 artırımlı ödenmesine karar vermiştir. Bölge idare mahkemesi kararında özetle "657 sayılı Kanun'un yukarıda anılan 89. maddesinde kimlerin ücretli öğretmen olarak görevlendirilebileceği belirtilmiş olup, bunların arasında öğretmenler, öğretim üyeleri ve diğer memurlar gibi kamu görevlilerinin yanı sıra açıktan atananlara da yer verilmiş bulunmaktadır. Anılan hükümde geçen "açıktan atama" tabiri ile memurluğa ilk defa atanan kişilerin değil herhangi bir kamu görevi bulunmayan ve maddede belirtilen görevi yapmak amacı ile görevlendirilen kişiler kastedilmekte olup, bu açıdan sendika üyelerinin ücretli öğretmenliği açıktan atanan kişiler kapsamında yaptığının kabulü gerekmektedir. 657 sayılı Kanun'un 89. maddesine istinaden çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 9. maddesinde de, resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate kadar ek ders görevi verilebileceği belirtilmekte olup, davacı sendikanın da bu şekilde görevlendirilen üyesi öğretmenlerin de kapsamda kabul edilmesi gerekmektedir. Her iki durumda da, davacı sendika üyelerinin 657 sayılı Kanun'un 89. maddesi kapsamında bulunduğunda tereddüt bulunmamaktadır.

Yukarıda alıntısı yapılan 657 sayılı Kanun'un 176. maddesinde, 89. madde uyarınca kendisine ek ders görevi verilenlere ek ders ücreti verileceği ve bu ücretlerin Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlası ile ödeneceği hüküm altına alındığına ve davacı sendika üyelerinin de yukarıda izah edildiği üzere 89. madde kapsamında bir kurumda ücretli öğretmenlik yaptığına göre ek ders ücretinin % 100 fazlasıyla ödenmesi gerekeceğinden, aksine tesis edilen işlemlerde ve bu işlemlerin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir." gerekçesine yer vererek ücretli öğretmenlerinde kadrolu öğretmenler gibi değerlendirilerek ek ders ücretlerinin %100 artırımlı ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Ahmet KANDEMİR

Ücretli öğretmenlere ek ders ücretleri %25 artırımlı olarak ödenebilir mi?
Memurlar.Net - Özel

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