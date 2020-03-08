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Aile Bakanlığından duygulandıran video

Bakanlık, 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" videosunu yayınladı
 08 Mart 2020 15:48
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Aile Bakanlığından duygulandıran video

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" videosu yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında yayınlanan video, salonda bulunan konuklara duygusal anlar yaşattı.

7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı video, Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülker Akpınar'ın "Şehitlik ona gerçekten çok yakıştı. Kısacık ömrüne her şeyi sığdırdı." ifadeleriyle başlıyor.

Video, Batman'da şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ın, "Allah'a şükür mertebesi çok yüksek ama acısı tarif bile edilemez." şeklindeki duygusal ifadeleri ile devam ediyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör operasyonunda 30 Ocak 2016'da şehit olan Bordo Bereli Selçuk Paker'in annesi Sevgi Taşdemir'in, "Bir taraftan çok büyük acı, bir taraftan çok büyük bir mükafat. Biliyorum ki evladımın yeri çok güzel. Cennette Rabbim şehadetini kabul etsin." ifadeleri dikkati çekiyor.

15 Temmuz 2016'da Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Eğitim Merkezine yapılan saldırıda şehit düşen Ufuk Baysan'ın annesi Hanife Baysan gözyaşları içinde oğlunun bir grup çocuğa bakarak onların hayatlarını düzeltmelerini sağladığını ve o çocukların cenazeye gelerek elini öptüğünü anlatıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Bölgesinde 6 Eylül 2015'te bölücü terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cihan Aksarı'nın annesi Sultan Aksarı ise oğlunun meyve fidelerini çok sevdiğini belirterek, "Ama oğlum o meyveleri göremedi. O şehit olduktan sonra nar, kivi hepsi meyve vermeye başladı." ifadeleriyle duygularını dile getiriyor.

Kıbrıs'ta bakım faaliyetleri esnasında şehit olan Yusuf Erdoğdu'nun annesi Zahide Erdoğdu da "Şu anda komşuya git deseler dizim ağrıyor derim. Ama vatan için hiçbir şeyi gözüm görmez. Ne evim ne barkım. Vatan için ölüyorsak ne mutlu bize." mesajını veriyor.

Bursa'da motosikletli polis timi ile taksinin çarpışması sonucu şehit olan ve organlarıyla 5 kişiye hayat veren polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın annesi Sevgi Yılmaz'ın, "Bir daha dünyaya getirmiş olsaydım yine öleceğini bilseydim, yine bu yolda ölmesini şehadete ermesini Rabbimden her zaman dua ile niyaz ederdim." ifadesi de videodaki en duygusal anlardan biri olarak kayıtlara geçiyor.

Açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un şu ifadelerine yer verildi:

"Bu özel günde fedakarlıkları ve vakur duruşları için şehit eşlerimize ve şehit annelerimize minnettarız. Şehitlerimizin hikayelerini annelerinden dinlemek istedik. Bu millet hem annelerimize hem de tüm şehitlerimize şükran duyuyor. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."
Anadolu Ajansı
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