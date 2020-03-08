Kadın astsubaylar depremzedeleri yalnız bırakmadı
|08 Mart 2020 16:22
|Yazdır
Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinin kırsal mahallelerinde, depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören kadınların yanında oldu.
Kırsal mahallelerde konteynerlerde ve çadırlarda kalan kadınları ziyaret eden kadın jandarma astsubaylar, depremzede hemcinslerine kırmızı karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir alışveriş merkezinde "Kadın Jandarmalar" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kadın hakları konusunda çok büyük mesafeler aldığını vurgulayarak "Kadınlarımız 1930'lu yıllardan itibaren seçme ve seçilme hakkına kavuştu. Cumhuriyet'imizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'te kadınlar en geniş haklara sahip olmuş. Bugün de Türkiye'nin güçlenmesine, kalkınmasına engin katkılar sunan kadınlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün mesleklerin içinde kadınlarımız var." diye konuştu.
Baruş, kadınların Jandarma Genel Komutanlığı emrinde çok başarılı görevler yaptığını sözlerine ekledi.
Yaklaşık 70 fotoğrafın yer aldığı sergi, Vali Baruş, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in kurdele kesmesiyle ziyarete açıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Depremzedelerin yaraları kadınların şefkatiyle sarıldı
08 Mart 2020 17:10
|Tramvaylar kadın vatmanlara emanet
08 Mart 2020 15:22
|112'nin kadın personeli izin yaptı, erkek personel çalıştı
08 Mart 2020 14:06
|Adana'nın motosikletli tek kadın yunusu
08 Mart 2020 12:50
|Kadın akademisyen sayısı 5 yılda yüzde 13 arttı
08 Mart 2020 11:39
|Kadın eliyle asayiş berkemal
08 Mart 2020 08:46
|Hayvanseverler tepki gösterdi... O veteriner konuştu
07 Mart 2020 20:51
|Yarış atlarına 'anne' dokunuşu
07 Mart 2020 18:53
|Kadın subaylar hem vatanı koruyor hem hayat kurtarıyor
07 Mart 2020 18:18
|Kadın polislerden havadan ve karadan denetim
07 Mart 2020 16:28