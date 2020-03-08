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Kadın astsubaylar depremzedeleri yalnız bırakmadı

Malatya'da kadın jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelerdeki kadınları ziyaret ederek karanfil verdi.
 08 Mart 2020 16:22
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Kadın astsubaylar depremzedeleri yalnız bırakmadı

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinin kırsal mahallelerinde, depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören kadınların yanında oldu.

Kırsal mahallelerde konteynerlerde ve çadırlarda kalan kadınları ziyaret eden kadın jandarma astsubaylar, depremzede hemcinslerine kırmızı karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir alışveriş merkezinde "Kadın Jandarmalar" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kadın hakları konusunda çok büyük mesafeler aldığını vurgulayarak "Kadınlarımız 1930'lu yıllardan itibaren seçme ve seçilme hakkına kavuştu. Cumhuriyet'imizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'te kadınlar en geniş haklara sahip olmuş. Bugün de Türkiye'nin güçlenmesine, kalkınmasına engin katkılar sunan kadınlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün mesleklerin içinde kadınlarımız var." diye konuştu.

Baruş, kadınların Jandarma Genel Komutanlığı emrinde çok başarılı görevler yaptığını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 70 fotoğrafın yer aldığı sergi, Vali Baruş, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in kurdele kesmesiyle ziyarete açıldı.

Anadolu Ajansı
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