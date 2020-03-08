Kadın astsubaylar depremzedeleri yalnız bırakmadı

MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİNİN 'İLAVE EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATINA' DAİR RESMİ YAZI Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında müdür yardımcısı olarak görev yapanlar ile atölye, laboratuvar veya meslek dersi öğretmeni olarak görev yapanlardan mesleki gelişim dersini okutanların ve kadrosu mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında olup il milli eğitim müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen atölye, laboratuvar veya meslek dersi öğretmenlerinin, ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılıp yararlandırılabilirlermi?