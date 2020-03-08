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Kazada hayatını kaybeden öğretmenler için taziye mesajı

 08 Mart 2020 16:31
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Kazada hayatını kaybeden öğretmenler için taziye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kadın öğretmen için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa'da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kadın meslektaşımızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailelerine ve öğrencilerine taziyelerimi iletiyorum. Aynı araçta bulunan ve tedavileri süren öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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