Şehit Astsubay Esma Çevik'in ailesine anlamlı ziyaret
|08 Mart 2020 16:46
|Yazdır
İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın'ı ziyaret etti.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit ve gazi ailelerini unutmadı. Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi. Şehidin annesine İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Köroğlu tarafından, şehidin kardeşleri Esra ve Elif'e de Bayrampaşa Kaymakamı Şenel ile Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından çiçek takdim edildi. Ayrıca şehidin ailesine şehadet belgesi ile hizmet şildi takdim edildi. Şehidin evinde ve Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında Esra Çevik'in ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edilerek, kabri çiçeklerle donatıldı.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner, Bayrampaşa halkı adına anlamlı ziyaret ve şehidin ailesine sahip çıkma anlamında gösterilen hassasiyet dolayısıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti. Tuğgeneral Köroğlu da Bayrampaşa Kaymakamı Şenel ve Belediye Başkanı Aydıner'e şehidin ailesine gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şehidin hatırasına ve onun emaneti olan ailesine her daim sahip çıkılacağını vurguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
08 Mart 2020 17:13
|Fobisini yendi, 4 bin sürücüyü trafiğe çıkardı
08 Mart 2020 16:41
|Kaportacı anne- kız birlikte çalışıyor
08 Mart 2020 16:13
|Türkiye'nin ilk kadın valisinden 'çalışmaya devam' mesajı
08 Mart 2020 15:43
|Karavana çevirdiği minibüsle hayallerinin peşinden gidiyor
08 Mart 2020 15:38
|Kuruttuğu meyveler 30 kadına geçim kaynağı oldu
08 Mart 2020 15:34
|II. Abdülhamid'in saati rekor fiyatla satıldı
08 Mart 2020 15:18
|Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti
08 Mart 2020 15:14
|Kadın komutan herkesin gönlünü fethetti
08 Mart 2020 15:10
|O Türkiye'nin tek kadın paratrike pilotu
08 Mart 2020 09:53