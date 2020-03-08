Sanayi-eğitim iş birliğinde 'organize' seferberlik

Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamı sağlamak, okul-işletme iş birliğini geliştirmek, mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak amacıyla atılan adımlar etkisini gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla geçen yıl 7 organize sanayi bölgesi (OSB) ve 4 sanayi sitesi daha faaliyete geçirilirken, buralardaki teknik kolej sayısı 45'e ulaştı.

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "2019 Yılı Faaliyet Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 315 OSB tüzel kişilik kazanmış durumda bulunuyor.

Bu OSB'lerde üretime geçilen 53 bin 308 parselde yaklaşık 1 milyon 895 bin kişi istihdam ediliyor. Tüm parsellerde üretime geçilmesiyle istihdamın 2,5 milyon kişiye ulaşması öngörülüyor.

Geçen yıl Bakanlığın Yatırım Programı'nda 92 OSB projesi yer aldı. Bu projelere ayrılan ödeneğin 284,1 milyon lirası kredi olarak kullandırıldı.

Bu dönemde altyapı ve noksan kalan işler olmak üzere toplam 7 OSB projesi tamamlanarak sanayicinin hizmetine sunuldu.

32 sanayi sitesi için bütçeden ayrılan ödeneğin de yaklaşık 154,3 milyon lirası kredi olarak sağlandı.

Geçen yıl 4 sanayi sitesi tamamlanarak küçük sanayicilerin hizmetine sunulurken, buralarda yaklaşık 2 bin 625 kişiye daha sağlıklı şartlarda çalışma imkanı sağlandı.

Nitelikli istihdama "teknik" katkı

Bakanlık, bilim, teknoloji ve sanayi politikaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik de ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde faaliyetler yürütüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile 2017'de imzalanan "300 OSB'ye 300 Teknik Kolej Protokolü" çerçevesinde sanayinin ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmek, okul-işletme iş birliğini geliştirmek, mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda geçen yıl 6 teknik kolej daha açıldı. Böylece OSB'lerde eğitim faaliyetini sürdüren teknik kolej sayısı 45'e ulaştı.