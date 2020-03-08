Liseliler kavga etti, ortalık karıştı
Batman'ın Gercüş ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan kavga, polis ekiplerince güçlükle sonlandırıldı. Kavga anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
|08 Mart 2020 17:33
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Batman'ın Gercüş ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan kavga, polis ekiplerince güçlükle sonlandırıldı. Kavga anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Olay, cuma günü Gercüş Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okulda eğitim gören öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Çevredekiler öğrencileri ayıramayınca polise haber verdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, liselileri güçlükle ayırdı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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