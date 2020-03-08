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Özel harekat polisleri, Meriç'te devriyeyi sıklaştırdı

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da, şiddet uygulanarak, geri gönderilen göçmenler için görevlendirilen ve önceki gün çalışmaya başlayan, tam donanımlı 1000 özel harekat polisi, sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriyeleri artırdı.
 08 Mart 2020 17:48
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Özel harekat polisleri, Meriç'te devriyeyi sıklaştırdı

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da, şiddet uygulanarak, geri gönderilen göçmenler için görevlendirilen ve önceki gün çalışmaya başlayan, tam donanımlı 1000 özel harekat polisi, sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriyeleri artırdı.

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da göçmenlerin, şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda 1000 özel harekat polisi görevlendirdi.

Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı göçmenleri geri itmelerini engellemek için göreve başlayan özel harekat polisleri, Meriç Nehri üzerinde devriye görevini sürdürüyor.

Özel harekat polisleri zodyak botlarla nehir üzerindeki devriyelerini sıklaştırdı. Nehrin tamamında ekiplerin görev aldığı belirtildi.

DHA
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