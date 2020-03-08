Özel harekat polisleri, Meriç'te devriyeyi sıklaştırdı
|08 Mart 2020 17:48
|Yazdır
Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da, şiddet uygulanarak, geri gönderilen göçmenler için görevlendirilen ve önceki gün çalışmaya başlayan, tam donanımlı 1000 özel harekat polisi, sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde zodyak botlarla devriyeleri artırdı.
Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da göçmenlerin, şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda 1000 özel harekat polisi görevlendirdi.
Yunan güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığı göçmenleri geri itmelerini engellemek için göreve başlayan özel harekat polisleri, Meriç Nehri üzerinde devriye görevini sürdürüyor.
Özel harekat polisleri zodyak botlarla nehir üzerindeki devriyelerini sıklaştırdı. Nehrin tamamında ekiplerin görev aldığı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Akar 29 Ocak'taki haberimizi doğruladı. Açıktan uzman erbaş alımı olmayacak
08 Mart 2020 17:05
|KVKK 'Veri Tayfa' ile çocuklara kişisel verileri korumayı öğretiyor
08 Mart 2020 17:01
|Adalet Bakanlığından kadın mahkumlara 8 Mart jesti
08 Mart 2020 16:18
|P235 Deniz Karakol Uçağı böyle görüntülendi!
08 Mart 2020 16:08
|TSK 'zorlu hava şartlarına' yönelik eğitim icra etti
08 Mart 2020 15:02
|Valilikten, Taksim'de izinsiz gösteri ve yürüyüş açıklaması
08 Mart 2020 13:33
|'Ürün üretilirken kaça satılacağı bilinecek'
08 Mart 2020 10:42
|Ankara Büyükşehir'den örnek itfaiye eri alım ilanı
08 Mart 2020 09:55
|Topkapı Sarayı'nda tek tek sayım
08 Mart 2020 09:20
|ASDEP mülakat listesi açıklandı
07 Mart 2020 22:27