Avrupa'da koronavirüs salgını giderek artıyor
|08 Mart 2020 18:00
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ediyor.
Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke İtalya olurken, son resmi verilere göre burada ölü sayısı 233 oldu.
Kovid-19'dan dolayı ölümlerin en fazla olduğu 2'nci ülke ise bugün 7 kişinin ölümüyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye ulaştığı İspanya oldu.
16 kişinin yaşamını yitirdiği Fransa'yı geride bırakan İspanya'da yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı ise 600'ü aştı. Madrid özerk yönetimi, 8 ölüm ve 202 vaka ile ülkede Kovid-19'un en fazla görüldüğü bölge oldu.
Sağlık Bakanlığı ve özerk yönetimler, özellikle yaşlıların evlerinden çıkmamaları ve kalabalık yerlere gitmemeleri uyarılarında bulundu.
Ülkedeki çok sayıda şirket, Kovid-19'a karşı önlem amacıyla çalışanlarına evden çalışma izni verdiğini açıkladı.
Ayrıca, kuzeydeki Rioja bölgesindeki Haro ilçesinin vakalardaki artış nedeniyle karantinaya alındığı da bildirildi.
Öte yandan, Avrupa'nın diğer ülkelerinde de Kovid-19 bulaşanların sayısında artış sürdü.
Şimdiye kadar Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda 2 ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı, 64 artışla 273'e çıktı.
İsviçre'de de 2'ye çıkan ölü sayısının yanı sıra toplam vakaların 332'ye ulaştığı bilgisi verildi.
Portekiz'de vaka sayısı 21'e ulaşırken, hükümet özellikle kuzeydeki Porto kenti çevresindeki bazı okulların tatil edilmesi kararını aldı.
Kovid-19 vakaları Almanya'da 847'ye, Belçika'da 200'e, Avusturya'da 99'a, Çekya'da 26'ya, Polonya'da 19'a, Macaristan'da 7'ye ve Slovakya'da 3'e yükseldi.
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