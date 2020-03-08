AB'den Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Konsey Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın akşam saatlerinde görüşme yapacağını duyurdu.
|08 Mart 2020 18:06
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Konsey Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın akşam saatlerinde görüşme yapacağını duyurdu.
Leyts, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, başkent Brüksel'de gerçekleşecek görüşmede AB-Türkiye ilişkileri, sığınmacılar, güvenlik ve Suriye'deki kriz ile bölgedeki istikrar konularının ele alınacağını belirtti.
Leyts, görüşmenin yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşeceğini kaydetti.
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