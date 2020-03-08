Yener öğretmen evinde ölü bulundu
|08 Mart 2020 18:11
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir öğretmen, mutfaktaki tüpün gazını soluması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında Avsallar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir süredir Yener Öner (47) isimli kişiden haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Öner'in evine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, evin mutfak kısmında Öner'i battaniyeye sarılı vaziyette ölü olarak buldu. Jandarma Öner'i hortum yardımıyla gaz soluması sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar şüphesi üzerine durulan Öner'in cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Avsallar Sosyal Bilgiler Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan Yener Öner'in bir süre önce eşinden ayrıldığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.
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