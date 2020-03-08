Rusya'da 3 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Rusya'da 3 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
|08 Mart 2020 18:37
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Rusya'da 3 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Rusya'nın Moskova, Belgorod, Kaliningrad bölgelerinde 3 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi. Hastalardan 3'ünün de İtalya'dan Rusya'ya geldikleri duyuruldu.
Rusya'da vaka sayısı 17'ye çıkarken henüz can kaybı yaşanmadı.
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