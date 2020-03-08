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Eşinin çay ocağını işletip, çocuklarını okutuyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde Aynur Topçu (45), 3 yıl önce eşi Kadir Topçu'nun (50) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından çay ocağını kendisi işletip, çocuklarını okutmaya başladı.
 08 Mart 2020 18:43
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Eşinin çay ocağını işletip, çocuklarını okutuyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde Aynur Topçu (45), 3 yıl önce eşi Kadir Topçu'nun (50) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından çay ocağını kendisi işletip, çocuklarını okutmaya başladı.

Ereğli'de oturan Aynur Topçu'nun eşi Kadir Topçu, 11 yıl önce çay ocağı açıp, işletmeye başladı. Aynur Topçu da zaman zaman eşinin yanına gidip, işlerinde yardımcı oldu. Kadir Topçu, 3 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Aynur Topçu da 17 ve 23 yaş arasındaki 2'si kız 3 çocuğunun eğitimlerine devam edebilmesi için çay ocağını kendisi işletmeye başladı. Evinin tek geçim kaynağının çay ocağı olduğunu belirten Topçu, ''İşimiz yoktu. Maddi olarak da durumumuz iyi olmadığı için eşim çay ocağını açıp, evimize ekmek getirmeye çalışıyordu. Bu mesleği severek yapıyorum, eşimle beraber yapıyordum. Tabi o zamanlar, her gün gelemiyordum. Çocuklarım okula gitti için onlarla ilgileniyordum. Eşim vefat ettikten sonra çocuklarımın eğitimlerine devam etmesi gerektiği için bu mesleği sürdürdüm. 3 çocuğu okutuyorum, çocuklarımdan biri üniversiteden mezun oldu ve şu an işsiz. Diğerleri okuluna devam ediyor. Evimin geçimini ben sağlıyorum ve çocuklarımı okutuyorum" diye konuştu.

Çevre esnafının da kendisine destek olduğunu anlatan Topçu, ''Allah razı olsun, onların maddi ve manevi destekleriyle ayakta duruyorum. Bana esnaf, komşularım 'hala', 'abla', 'bacı' diye hitap etmektedirler. Samimiyetimiz güzeldir'' dedi.

Her gün saat 06.30 sıralarında iş yerini açtığını dile getiren Aynur Topçu, ''Saat 19.00 sıralarında kapatıyorum. Zor oluyor ama ne yapalım? Haftanın her günü buradayım. Yaşama tutunmak için çabalıyoruz" diye konuştu.

DHA
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