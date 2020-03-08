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Göbeklitepe Güneydoğu tatilinin vazgeçilmez rotası oldu

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen yıl resmi açılışı yapılan Göbeklitepe, aradan geçen sürede, bölgede yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekan haline geldi.
 08 Mart 2020 18:58
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Göbeklitepe Güneydoğu tatilinin vazgeçilmez rotası oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen resmi açılışının birinci yılını tamamlayan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, kentin yanı sıra bölgenin de en önemli gezi rotası oldu.

Kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Bölgenin gözde turizm merkezlerinden biri haline geldi

Yaklaşık 6 yıl UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde kalan tarihi ören yeri, 2 Temmuz 2018'de ise kalıcı listeye girdi.

Göbeklitepe, listeye girdikten sonra yeniden düzenlenen çehresiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen 8 Mart 2019'da açıldı.

UNESCO ile dünyaya açılan Göbeklitepe'ye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe yılı" ilan etmesiyle arttı.

Kente gelenlerin yıllardır ziyaret ettiği Balıklıgöl'ün yanı sıra tarihi ören yeri de artık ziyaretçilerin gözde rotalarından biri oldu.

Güneydoğu turlarının önemli uğrak noktası olan Göbeklitepe, bölgenin gözde turizm merkezlerinden biri haline geldi.

"Tüm rotalarda var"

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıklıgöl'ün yanı sıra Göbeklitepe'nin de artık kentle özdeşleştiğini söyledi.

Kente gelenlerin ilk olarak, ünü her geçen gün artan ören yerini görmek istediğini vurgulayan Türkmen, "Cumhurbaşkanımızın 'Göbeklitepe yılı' ilanı sonrası geçen sürede Göbeklitepe turizmi ciddi manada bir yol aldı. Artık bölgedeki tüm rotalarda Göbeklitepe vazgeçilmez oldu. İstenilen hedef noktasında süratli bir iyileşme devam ediyor. Bu konuda özellikle yerli turistte bir hareketlilik söz konusu." dedi.

Türkmen, "Göbeklitepe yılı ilan edildikten sonra önceki dönemlere göre turist sayısı net bir şekilde fazlalaştı. Sadece Göbeklitepe ile ilgili gelen turist grupları da var, normal kültür rotası kapsamında gelenler de bulunuyor. Artık kim olursa olsun, Şanlıurfa'ya gelen herkes, Balıklıgöl'ün yanı sıra Göbeklitepe'yi de ziyaret ediyor." diye konuştu.

"Turist sayısında artış bekliyoruz"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban da Türkiye'de kültür turizminin en önemli rotalarının başında Şanlıurfa'nın geldiğini söyledi.

Geçen yılın "Göbeklitepe yılı" ilan edilmesinin tüm bölge illerine katkı sunduğunu anlatan Çoban, "Şanlıurfa'da yıllardır ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde turizm yoğun olur. Geçen yıl ise temmuz ve ağustos ayında da ciddi bir yoğunluk oluştu. Normalde turizm sezonumuz yazın düşer ama ilk defa geçen yıl yazın turist sayımız aynı dönemlere göre çok arttı. Göbeklitepe yılı olması dolayısıyla insanların yoğun ilgi göstermesi, turizm sezonunu diğer aylara da kaymasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Kenti geçen yıl ziyaret eden yaklaşık 5 milyon kişiden 1 milyonunun konakladığını vurgulayan Çoban, şunları söyledi:

"Bir önceki yıla göre turist sayımızda yüzde 11 artışımız oldu, eğer yatak kapasitemiz fazla olmuş olsaydı, bu artış çok daha fazla olabilecek kapasitedeydi. 2 milyonu yakalayacak potansiyelimiz var. 2019 Göbeklitepe yılı bitti ama hem bu yıl hem de önümüzdeki yıllarda Göbeklitepe'ye olan ilgi ve alaka, her geçen gün daha da artacaktır. 2019 yılında tatil programını bozmak istemeyen ve denk getiremeyenler oldu. Bu etki ve ilgi dolayısıyla insanların ziyaret düşüncesini bu yıla bırakma durumları söz konusu. Ön rezervasyonlara baktığımızda, 2020 yılında yüzde 15 civarında geçen yıla göre bir turist artışı bekliyoruz."

Anadolu Ajansı
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