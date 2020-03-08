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Anne ve kızı darp eden saldırgan serbest bırakıldı

Avcılar'da müşteri olarak girdiği markette, anne ve kızı darp eden saldırgan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen saldırgan, Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 08 Mart 2020 19:03
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Anne ve kızı darp eden saldırgan serbest bırakıldı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Avcılar Yeşikent Mahallesinde bulunan bir markette yaşandı. Market sahibi Leyla Alcan ve 18 yaşındaki kızı Betül Erdem, alış veriş yapmak için markete giren Sabahattin Ö. tarafından darp edilmişti. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, anne ve kızı darp eden Sabahattin Ö'yü dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sabahattin Ö., Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SESİMİZİ DUYUN, ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

Darp edilen market sahibi Leyla Alcan "Bugün bize şiddet uygulayanın serbest bırakıldığını öğrendim. Kendim ve kızım adına çok üzgünüm. Hayal kırıklığına uğradım. Sebebi ne olursa olsun hiçbir insan kaba kuvvet ve şiddet hakkı olmadığını düşünüyorum. Alkollü olduğunu ve tahrik ettiğimizi iddia ederek serbest bırakıldı. Artık kadınların sesini duyun. Bizi koruyun. Bugün serbest bırakılan bir insan yarın başkasına şiddet uygular. Yine gelip bizi tehdit edebilir. Bizim ölmemiz mi gerekiyor. Sesimizi duyun. Ölmek istemiyoruz. 18 yaşındaki kızımın psikolojisi bozuldu. Bir anne olarak, kadın olarak böyle bir şeyi kabullenemiyorum. Serbest bırakılmasına tepkiliyim. Ceza almasını istiyorum" dedi.

"ÖLEN KADINLARDAN BİRİ OLABİLİRİZ"

Betül Erdem ise "Bizi darp eden şahıs bugün elini kolunu sallayarak serbest bırakıldı. Ciddi anlamda korkuyoruz. Psikolojik ve fiziksel olarak çok zarar gördük. Şu anda tekrar gelip bize darp uygulayabilir veya öldürebilir. Ölen kadınlardan biri olabiliriz. 18 yaşındayım ve ciddi anlamda korkuyorum." dedi.

"GEREKLİ CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar "Meslektaşımızın yanındayız. Darp ve şiddete maruz kalan ilk meslektaşımız değil. Ama kadın meslektaşımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde şiddete maruz kalması daha bir anlam ve önem kazanıyor. Bunun son olmasını diliyoruz. Bu davanın takipçisiyiz. Gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağız." dedi.
DHA
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