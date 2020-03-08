Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor
PKK'lı 4 terörist ikna yoluyla 1 terörist de örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu
|08 Mart 2020 20:04
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İçişleri Bakanlığı, PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan örgütte çözülmeler hızlandı. Terör örgütünden kaçışlar ve teslim olmalar son yılların en üst seviyesine ulaştı.
Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışmaları kapsamında 4 terörist ikna yoluyla 1 terörist de örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Öte yandan, 2020'de şu ana kadar ikna yoluyla güvenlik güçlerine sığınan terörist sayısının 55 olduğu kaydedildi.
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