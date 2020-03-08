İstiklal'de yürümek isteyen gruplara polis izin verilmedi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'de yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi.
|08 Mart 2020 20:08
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'de yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi.
İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.
Kazancılar Yokuşu'nda önleri bariyerlerle kesilen gruplar Taksim Meydanı'na çıkamadı.
Sıraselviler Caddesi'nde toplanan gruplar sloganlar atarak ellerindeki pankartlarla kısa bir süre yürüdü.
Polisin müdahale etmediği grup daha sonra olaysız dağıldı.
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