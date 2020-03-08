Kanal D'de bir dizi daha final yapıyor
|08 Mart 2020 20:28
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Televizyon ekranlarında reyting sarsılmaları diziler için devam ediyor. Kanallar, yeni dizilerine yer verirken reytinglerde düşü yaşayan dizilerin fişini çekiyor. Kanal D'de ise tam bir yaprak dökümü yaşanıyor. Son olarak Zalim İstanbul dizisinin fişini çeken kanal bir dizinin daha final kararını duyurdu.
SENARYO KONUSUNDA SIKINTILAR YAŞANDI
Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yer aldığı Afili Aşk dizisi, seyircisini üzen kararı verdi. Dizide senaryo konusunda sıkıntılar yaşandı. Dizinin yeniden ilgi görmesi beklense de final kararı kapılarını çaldı.
38. BÖLÜMLE EKRANA VEDA EDECEK
Dizinin 36.bölümünün çok düşük reytingler alması artık final kararı verilmesi için son damla oldu. Afili Aşk'ın ekran macerası 38.bölümle birlikte sona erecek.Kanal D, sevilen dizisinin fişini çekiyor
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