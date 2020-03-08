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Ali Ağaoğlu'nun serveti eriyor

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun serveti eriyor. Forbes dergisinin açıkladığı En zengin 100 Türk listesindeki yerini muhafaza eden Ağaoğlu'nun servetinin 2 yılda 350 milyon dolar azalması dikkat çekti.
 08 Mart 2020 20:43
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Ali Ağaoğlu'nun serveti eriyor

Forbes dergisi, Türkiye'nin en zengin 100 iş insanı listesini açıkladı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ali Ağaoğlu, listedeki yerini muhafaza etse de son 2 senede servetinde yaşanan düşüş göze çarptı. 2018'de 1.10 milyar dolar servete sahip olan Ağaoğlu'nun 2020'deki mal varlığı 750 milyon dolar oldu.

AĞAOĞLU'NUN SERVETİ ERİYOR

"En Zengin 100 Türk" listesinde bir de Ali Ağaoğlu sürprizi yaşandı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun serveti 2 yılda 350 milyon dolar eridi.

2018'de 1.10 milyar dolar olan Ağaoğlu'nun serveti; 2019'da 850 milyon dolara, 2020'de ise 750 milyon dolara geriledi.

Forbes Türkiye, en zengin isimlerin listesini açıkladı
Memurlar.Net
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