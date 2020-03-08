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Antarktika'ya giden bilim seferi ekibi yurda döndü

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinesinde gerçekleştirilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü.
 08 Mart 2020 20:48
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Antarktika'ya giden bilim seferi ekibi yurda döndü

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinesinde gerçekleştirilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü. Antarktika'ya giden ekip orada 15 proje gerçekleştirdi.

Projelerini tamamlayan 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Bilim ekibi için İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bir karşılama düzenlendi. Karşılamaya bilim insanlarının aileleri de katıldı. Aileleri ile hasret gideren bilim ekibi daha sonra burada yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ CİDDİ MESAJLAR GELDİ

Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, Çok mutluyuz. İklim değişikliği ile ilgili çok ciddi mesajlar getirdiler bize. Özellikle 15-20 yıldır bugüne kadar hiç açık olmayan deniz buzuyla kaplı, deniz alanlarının açılmasından da ötürü gemi üzerinde bile 5-6 günde kat edecekleri yolu, 12 saatte geçebilme durumları söz konusu oldu. Bunlar bir yandan üzücü. Ama bizim bilim insanlarımızın da buna şahit olması yerinde ve sahada bu çalışmaları yapması bizler için gurur verici dedi.

15 PROJE TAMAMLADIK

Bilim seferinde yer alan Prof. Dr. Ersan Başar ise, 9 Şubat'ta İstanbul'da başlayan seferimiz bilim üssümüz olan adaya ulaşmamızın ardından devam etti. Gemiyle ulaştıktan sonra bilimsel çalışmalarımızı sürdürdük. 15 proje bu seneki çalışmalarımızda gerçekleşti. Hava şartlarının bu sene çok sıcak olması Antarktika ve kutup bölgeleri için sıcak olması iklim değişikliğinin çok ciddi bir etkisi var. Bundan dolayı seyir rotalarında büyük bir değişiklik oldu. Seferimizi erken bitirme söz konusu oldu. Bu sefer boyunca planladığımız 15 projeyi gerçekleştirdik. Bunlardan bazıları meteoroloji sistemimizin güncellenerek daha geliştirilmesi, deniz bilimleri ile ilgili çalışmalar, deniz suyu, gölde örneklemeler, buzda örneklemeler, taş ve yosun örneklemeleri ile birlikte toplam 15 projemiz var. Aslında bütün bilim dallarına hitap ediyor bu projeler. Antarktika'da çalışmalar gerçekten zor. Çünkü doğa şartları zor. Rüzgar ve fırtına çalışma olanakları ciddi şekilde kısıtlıyor. Günlük hava sıcaklığı hep eksilerde diye konuştu.
DHA
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