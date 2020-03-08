1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Orta Doğu'da da koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Bahreyn'de 85, Kuveyt'te 64, Lübnan'da 32, Cezayir'de 20, Katar'da 15'e yükseldi.
 08 Mart 2020 20:58
Yazdır
Orta Doğu'da da koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Bahreyn'de 85, Kuveyt'te 64, Lübnan'da 32, Cezayir'de 20, Katar'da 15'e yükseldi.

Bahreyn'de koronavirüsü ile mücadele ulusal komitesi üyesi, Menaf el-Kahtani düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 vakasının tespit edildiği günden bu yana 7 bin 131 kişiye test yapıldığını, bunlardan 85'inin sonuçlarının pozitif çıktığını belirtti.

Kahtani, tedavi altında bulunan 6 kişinin iyileştiğini ve taburcu edildiğini kaydetti.

Ülkede salgınla mücadele için eğitim öğretime 26 Şubat'tan itibaren iki hafta ara verilmişti.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan gelen bir Kuveyt vatandaşı ile Azerbeycan'dan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aktarmalı gelen bir yolcuda daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Sened ülkede salgına yakalananların sayısının son vakalarla 64'e çıktığını kaydetti.

Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle Mısır, Filipinler, Suriye, Lübnan, Sri Lanka, Bangladeş ve Hindistan'a uçak seferlerini dün itibarıyla bir hafta süreyle durdurmuştu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi adım atan Kuveyt, söz konusu virüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

- Lübnan

Başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 şüphesiyle 116 kişiye test yapıldığı, bunlardan 4'sünün sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, böylece ülkede tespit edilen vaka sayısının 32'ye yükseldiği ifade edildi.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.

-Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İspanya'da ikamet eden ve Cezayir'e gelen 1 kişide daha koronavirüs tespit edildiği kaydedildi.

Yeni vakayla ülkede 25 Şubat'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 20'ye yükseldi.

Cezayir'de salgına yakalananlardan 17'si El-Buleyde ilindeki bir ailenin fertleri olduğu belirtilmişti. Virüsün aileye 14-21 Şubat'ta Fransa'dan kendilerini ziyarete gelen bir akrabalarından bulaştığı belirtildi.

Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişinin daha salgına yakalandığını ve son vakalarla sayının 15'e çıktığını kaydetti.

Bakanlık, virüs tespit edilen 15 kişinin karantinaya alındığını ve gerekli incelemelerin yapıldığını belirtti.

Katar'da 28 Mart'ta ilk Kovid-19 vakası tespiti yapılmış ve dün yapılan açıklamada 12'inci vakanın da kesinleştiği ilan edilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 366'ya yükseldi
08 Mart 2020 20:33		 Almanya'da koronavirüs vaka sayısı bini geçti
08 Mart 2020 20:13
Rusya'da 3 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
08 Mart 2020 18:37		 Avrupa'da koronavirüs salgını giderek artıyor
08 Mart 2020 18:00
Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bir kenti karantinaya aldı
08 Mart 2020 17:53		 İran'dan getirilen vatandaşların gözetim süresi yarın doluyor
08 Mart 2020 14:55
Geri itilen göçmen çocuklar: En iyi devlet Türkiye devleti
08 Mart 2020 14:26		 İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 194'e yükseldi
08 Mart 2020 13:40
ABD'de korona salgınında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
08 Mart 2020 09:31		 Suudi Arabistan'da en az 20 prens daha tutuklandı
08 Mart 2020 08:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:12 - Göçmenlerin sınırda bekleyişi sürüyor22:07 - Sıcak havayı fırsat bilen turistler sahile akın etti22:02 - Küçük kızı takip edip taciz eden şüpheli tutuklandı21:57 - Kazıda insan kemikleri çıktı, proje durduruldu!21:52 - Bakan Koca açıkladı! Koronavirüs kaç ülkeye bulaştı?21:47 - Bakanlık'tan el konulan maymunla ilgili açıklama21:42 - Doğa harikası Kovada Gölü'nün son hali içler acısı21:37 - İsyan ettiren görüntü! 400 yıllık çınar ağacını yaktılar21:23 - Prof. Osman Can, Babacan ile yollarını ayırdı21:08 - Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı
21:03 - Galatasaray yenilmezlik serisini 9'a çıkardı20:58 - Orta Doğu'da da koronavirüs vakaları artıyor20:53 - Bakan Pakdemirli: Biz bölgeye girdik ve bölge rahatladı20:48 - Antarktika'ya giden bilim seferi ekibi yurda döndü20:43 - Ali Ağaoğlu'nun serveti eriyor20:38 - Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu20:33 - İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 366'ya yükseldi20:28 - Kanal D'de bir dizi daha final yapıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sıfır araç kuyruğu sona eriyor
Bakan Akar 29 Ocak'taki haberimizi doğruladı. Açıktan uzman erbaş alımı olmayacak
Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri
Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti.. 2 öğretmen hayatını kaybetti
Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu
Koronavirüse karşı koruyor... Defalarca denenerek üretildi
Meteoroloji'den 'iç ısıtan' haber geldi
Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı
Ankara Büyükşehir'den örnek itfaiye eri alım ilanı
Öğretmenden kan donduran ifade... Tencere kapağıyla dövmüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Faruk Duman 2
marteniçka 2
sigaranın tadında ki değişim 2
Sılanın özgürlük şarkısı 1
isveçli parti liderinin edirne'de broşür dağıtması 2
yalova belediyesi'nin ak parti'ye geçmesi 1
dido frambuaz 1
sanat sanat içindir 1
kıtlama çay 1
07.03.2020 fenerbahçe vs denizlispor maçı 1
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam