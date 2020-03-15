Sehven öğrenci devamsızlığı girilen yetiştirme kursu kapatılır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26.02.2020 tarih ve 4186433 sayılı yazılarıyla sehven öğrenci devamsızlığı girilen yetiştirme Kursunun öğrenci azlığı nedeniyle kapatılıp kapatılmayacağı sorusunu cevapladı.

Destekleme ve yetiştirme kursuna devam eden 5 öğrencinin sehven devamsız olarak sisteme girildiğinden kurs pasif hale gelmiş olup, yeniden aktif hale getirilmesi ile ilgili olarak Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin, madde 9- (1) "Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10'un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına milli eğitim müdürlüğünce karar verilir." hükmü gereği devamsızlık sebebiyle 10 öğrencinin altına düşen kurslar kapatılır, devamsızlık sınırını aşmamış öğrenciler aynı dersten, aynı sınıf seviyesinde başka bir kursa eklenebilir. e-Kurs modülünde kapatmaya düşen kursların yeniden açılması mümkün bulunmamaktadır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR