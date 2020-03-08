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Kazıda insan kemikleri çıktı, proje durduruldu!

 08 Mart 2020 21:57
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Kazıda insan kemikleri çıktı, proje durduruldu!

Geçen yaz, Karaburun Belediyesi tarafından Eğlenhoca Mahallesi için hazırlanan yeni meydan planı kapsamında, mahallenin ortasında bulunan alana otopark, pazaryeri ve kafeterya yapılmak için çalışmalar başlatıldı. Mahalleye iki katlı bir hizmet binası ile taziye binası yapılması da planlarda yer aldı. Ancak kazı çalışmalarının başlamasıyla birlikte yerin mezarlık olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre insanlara ait kemikler de bulundu. Kemiklerle birlikte üzerinde Osmanlıca yazılar bulunan mezarlık taşları da yine kazı sırasında gün yüzüne çıktı. Mezarlığın yaklaşık 170 yıllık olduğu tahmin edilirken, duruma tepki gösteren vatandaşların şikayetlerinin ardından İzmir Valiliği devreye girdi ve proje durduruldu. Projenin durdurulmasıyla birlikte meydan yapılacak olan alan şantiye olarak kaldı.

Eğlenhoca Mahallesi sakinlerinden Hayrettin Akıncı (81), bu projeyle birlikte mezarlıkta yatanlara 'kabir azabı' yaşatıldığını söyledi.

Akıncı, "Yapılacak olan proje kapsamında başlayan kazı çalışmalarında kemikler ortaya çıktı. Kemiklerin uygun bir yere götürüldüğünü ve gömüldüğünü duydum. Ancak nereye gömüldükleri konusunda bilgimiz yok. Tahminimce bir kısmı da hafriyatla beraber gitti. Umarım bir yere gömülmüştür. İnsanların buna karşı çıkmaya zamanı olmadı. Yalnızca bir köylümüz olayın çok fazla üzerine gitti. Onun şikayetiyle konu valiliğe taşındı ve proje durduruldu. Olan oldu ne yazık ki mezarları geri getiremeyiz. Bugün mevcut düzeni ıslah etsinler ama, bunu yaparken de geçmişe de saygılı olalım. Mezarlıklar hepimizin ortak değeridir. Keşke bu hassasiyeti en başında yakalamış olsalardı. Mühür bizde diyerek durumu bu noktaya getirdiler. Mevcut düzeni yıksalar da bir faydası yok. O kabirlere azap verdik. Artık onlara dualarımızı göndereceğiz" dedi.

DHA
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