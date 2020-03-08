Bakan Koca açıkladı! Koronavirüs kaç ülkeye bulaştı?
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide koronavirüs bulgusuna rastlandı.
|08 Mart 2020 21:52
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı." dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide koronavirüs bulgusuna rastlandığını, bunlardan 3 bin 689'unun hayatını kaybettiğini belirtti.
Türkiye'nin sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardığına dikkati çeken Koca, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakanlık'tan el konulan maymunla ilgili açıklama
08 Mart 2020 21:47
|Prof. Osman Can, Babacan ile yollarını ayırdı
08 Mart 2020 21:23
|Bakan Pakdemirli: Biz bölgeye girdik ve bölge rahatladı
08 Mart 2020 20:53
|Antarktika'ya giden bilim seferi ekibi yurda döndü
08 Mart 2020 20:48
|Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu
08 Mart 2020 20:38
|'CHP zihniyeti Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek'
08 Mart 2020 20:18
|'Koronavirüs'le ilgili sadece resmi açıklamalara güvenin'
08 Mart 2020 18:53
|Bakan Soylu: Depremzedelere çelikten evler yapacağız
08 Mart 2020 18:48
|Yıldırım: Orta Doğu'da 100 yıldır kurulan oyunu bozduk
08 Mart 2020 18:21
|AB'den Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama
08 Mart 2020 18:06